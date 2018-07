Matthieu Udol et le FC Metz ne veulent pas rater leur entame de championnat, lundi à Brest

Metz, France

Deux mois après sa douloureuse relégation, le FC Metz n'est plus tout à fait le même, à l'aube d'entamer à Brest la saison de Ligue 2, ce lundi 30 juillet.

Un Frédéric en a chassé un autre sur le banc de touche. Antonetti (56 ans) a pris la suite de Hantz, et c'est assurément le plus gros coup du club à la Croix de Lorraine durant cette intersaison. Le technicien corse, avec son expérience et son caractère, est venu pour rebâtir. C'est en Bretagne qu'il est invité poser la première pierre.

Une équipe profondément remodelée

Frédéric Antonetti peut s'appuyer pour cela sur un effectif largement renouvelé, que la direction du club présente comme un mélange de joueurs d'expérience (Cohade, Boye, Sunzu, Oukidja...) et de jeunes pousses à encadrer (Niane, Udol...). Jans, Gakpa ou Fofana ont également montré des qualités intéressantes, en attendant de voir à l'oeuvre les derniers arrivés en milieu de terrain : le cap-verdien Jamiro Monteiro (24 ans) venu des Pays-Bas, et l'ivoirien Victorien Angban (21 ans) prêté par Chelsea. Quand à Mathieu Dossevi, il délivre encore ses passes décisives sous le maillot grenat, en attendant un probable départ vers un club de Ligue 1.

La campagne de matchs de préparation s'est révélée encourageante (quatre victoires, un nul, une défaite), même si à l'issue d'un dernier succès face au Racing Luxembourg (2-0), le coach messin ne sentait pas encore son équipe "complètement prête. Elle devra pourtant l'être pour ce premier déplacement périlleux, chez un autre prétendant à la montée. Le Stade Brestois, 5e la saison dernière, avait échoué en playoffs face au Havre (2-0).

Je suis curieux de voir en compétition ce que ça va donner. Il faut toujours être très très prudent. La compétition donne un autre piment, mais ça on ne l'aura que dans quelques matchs. On a beaucoup travaillé, renouvelé ce groupe qui était vieillissant. Il faut faire progresser les joueurs, c'est la clé de la réussite" (Frédéric Antonetti, entraîneur du FC Metz)

Candidat naturel à la remontée

L'objectif fixé par les dirigeants au nouveau staff et à son équipe est clair : le FC Metz n'a pas l'intention de s'éterniser dans l'antichambre de l'élite.

Il ne faut pas se cacher, les clubs qui descendent sont forcément candidats à la remontée" (Bernard Serin, président du FC Metz)

Mais entre les ambitions et la réalité du terrain, il y a parfois un grand écart. Prendre du retard dés les premiers matchs sur ses concurrents directs peut être rédhibitoire, voire transformer une saison en cauchemar. Et l'histoire récente montre que les relégués ne sont pas toujours à la noce (demandez son avis au voisin et rival nanceien...)

On sait qu'on sera l'une des équipes à battre. A nous de faire face et d'assumer ce statut de favori" (Renaud Cohade, capitaine du FC Metz)

La ligue 2 est réputée pour être un combat permanent, un marathon (d'autant plus depuis la mise en place de la nouvelle formule avec playoffs), loin des paillettes et des stars de l'élite. Le FC Metz doit aussi reconquérir le cœur de son public, pas gâté ces derniers mois. Seules les victoires apportent du bonheur, sur le terrain et en dehors.

Stade Brestois 29 / FC Metz, coup d'envoi à 20h45. Une rencontre à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Lorraine, avec les commentaires de Thomas Jeangeorges, à partir de 20h15.