Ligue 2 : le FC Metz a dégraissé son effectif pendant le mercato hivernal

Une seule recrue, la signature d'un premier contrat pro et cinq départs ! Durant ce dernier mercato hivernal qui vient de s'achever, le FC Metz a donc réduit son effectif et il n'a pas été en mesure de se renforcer sur des postes clés (Défense centrale et attaque). Ce groupe qui a notamment perdu Kiki Kouyaté sera-t-il en mesure de relever le défi de la remontée ? A cette question, Laslo Bölöni a répondu, lundi soir par : " On verra, on verra ! ". Le technicien messin a rappelé que " la révolution ne viendrait pas de l'extérieur, mais de l'intérieur ! ".

Les départs : Kiki vers la Mosson, 6 millions d'euros dans les caisses messines

Kiki Kouyaté , défenseur central, vers Montpellier (Ligue 1)

, défenseur central, vers Montpellier (Ligue 1) Ibrahima Niane , attaquant, en prêt à Angers (Ligue 1)

, attaquant, en prêt à Angers (Ligue 1) Amine Bassi , milieu de terrain, transféré à Houston (MLS)

, milieu de terrain, transféré à Houston (MLS) Amadou Dia N'Diaye , vers Neuchâtel Xamax (D2 suisse)

, vers Neuchâtel Xamax (D2 suisse) Anthony Musaba, vers Nimègue (D1 néerlandaise)

Un premier contrat pro pour le prometteur Atta

Arthur Atta, le milieu de terrain de 20 ans, pensionnaire du centre de formation, a signé un contrat de 3 ans et demi, avec le FC Metz. Titulaire à Lyon en Coupe de France, il entre régulièrement en jeu en Ligue 2. Le staff apprécie sa polyvalence dans l'entrejeu.

Skuka, un pari audacieux

Entré en jeu contre Rodez mardi dernier (1-1), Xhuliano Skuka a failli marquer pour ses débuts en Ligue 2, mais sa tentative de lob a échoué. L'attaquant albanais de 24 ans, au parcours atypique, va devoir apprendre vite les exigences du haut niveau.

L'effectif du FC Metz pour cette deuxième partie de saison