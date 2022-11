Ligue 2 : le FC Metz accueille l'AS St Étienne, pour un duel entre relégués et mal classés du championnat

193 ans d'histoire sur la pelouse du stade St Symphorien. Le FC Metz, qui referme ce lundi, les festivités de son 90ème anniversaire, accueille l'AS St Étienne, dont la création remonte à 1919.

La saison passée, ces deux formations évoluaient encore en Ligue 1 et elles ont aussi le point commun d'avoir manqué leur entame de championnat en Ligue 2.

Dans ce " nostalgico " entre relégués, le club qui s'inclinera, entrera, sans aucun doute, dans une zone de turbulences.

Après une série négative en championnat ( défaites contre le Havre et Bordeaux et nul contre Sochaux), le FC Metz s'est un peu rassuré, en battant mardi dernier, lors du 7e tour de la Coupe de France, les amateurs de l'US Raon (1-2).

En revanche, les Verts ont été éliminés de cette compétition, par Rodez .

Le point presse de Coach Bölöni

Ce samedi 5 novembre, le coach du FC Metz a participé au traditionnel point presse d'avant-match. Le technicien roumain a déjà fait un point sur les blessés.

Touché à une cuisse, mardi dernier à Raon, Georges Mikautadze, ne s'est pas entraîné jeudi et vendredi. Mais l'international géorgien était de retour sur les terrains, ce samedi. " Il a de grandes chances d'être avec nous contre les Verts ", a expliqué Laslo Bölöni.

Youcef Maziz est aussi de retour à l'entraînement et une décision le concernant sera prise demain, dimanche.

Amadou Dia N'Diaye est en revanche forfait pour le match de samedi.

La gueule de bois des Verts

Comme les Messins, les Stéphanois ont raté leur entame de championnat. Les Verts ne comptent que trois victoires (Bordeaux, Bastia et Amiens), cinq nuls (Nîmes, QRM, VAFC, Pau, GF38) et cinq défaites (Dijon, Le Havre, EAG, Paris FC et Sochaux).

L'ASSE dispose de l'une des plus mauvaises défenses du championnat, avec 23 buts encaissés, mais son attaque tient la route, grâce notamment à l'ancien Spinalien Jean-Philippe Krasso, auteur de 8 buts.

En poste depuis l'intersaison, Laurent Battles, le coach stéphanois, n'a pas encore trouvé la bonne formule. Et en interne, il doit, aussi, parfois, gérer les excès de certains de ses joueurs. Charles Abi, notamment, a été contrôlé positif à l'alcool, en arrivant à l'entraînement, le 16 octobre dernier. L'attaquant franco-togolais a été mis à pied.

Pour la rencontre face à Metz, l'ASSE sera notamment privé de Monconduit et de Briançon. Les Verts récupèrent en revanche leur meilleur buteur, l'ancien Spinalien Jean-Philippe Krasso.

FC Metz - ASSE, 14e journée de la Ligue 2. Coup d'envoi à 20h45, avant-match dès 20h, avec Thomas Lavaud, Thomas Jeangeorge et Gaby Dalvit. Vos réactions d'après-match au 03 87 52 13 13.