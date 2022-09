Ligue 2 : le FC Metz accueille le FC Annecy, sans Bouba Traoré en partance pour l'Angleterre

Troisième match en six jours pour le FC Metz. Après la défaite à domicile contre Dijon (1-2), samedi dernier et le net rebond observé à Rodez mardi dernier (1-4), les Grenats accueillent le FC Annecy, l'un des deux promus de cette nouvelle saison en Ligue 2. Objectif : signer une quatrième victoire de la saison en championnat, pour rester en haut du classement.

Première convocation de Musaba et du jeune espoir Mirbach

La troisième et dernière recrue du mercato estival, le Néerlandais Anthony Musaba, est convoqué, pour la première fois, dans le groupe grenat.

Première aussi pour le gardien Alexis Mirbach, seulement 17 ans. Il remplace Marc Aurèle Caillard, très sévèrement blessé à Rodez et absent plusieurs mois. Alexandre Oukidja purgera, lui, ce vendredi, son troisième et dernier match de suspension.

Traoré vers les " Wolves "

Ce jeudi soir, peu avant la fermeture du mercato estival, les médias britanniques rapportent que Boubacar Traoré va rejoindre le club de Wolverhampton.

Le milieu de terrain malien, arrivé sur les bords de la Moselle, en juin 2020, est prêté avec option d'achat. Dans cette affaire, le FC Metz, pourrait toucher la coquette somme de 13 millions d'euros.

Cette nuit, ni le FC Metz, ni les Wolves n'avaient officialisé ce transfert.

Metz - Annecy, une première dans l'histoire du foot français.

On n'a beau épluché en long en large et en travers les archives du foot français, mais sauf erreur de notre part, Messins et Annéciens ne se sont jamais affrontés sur un terrain de foot.

Le FC Metz s'est bien déplacé plusieurs fois au parc des sports d'Annecy, mais c'était pour rencontrer Evian Thonon Gaillard qui a depuis déposé le bilan.

Alors si le match de ce soir est une première, c'est parce que le FC Annecy, hormis un passage en D2 entre 1988 et 1993, a toujours évolué dans les niveaux amateurs. Mais depuis 2015, le club haut savoyard a réussi une ascension spectaculaire : de la DH, l'équivalent de la 6e division à la Ligue 2.

Parmi les artisans de cette montée : le coach Laurent Guyot, qui a notamment travaillé à la direction technique nationale, l'ancien Messin Ahmed Kashi et l'ancien attaquant niçois, Alexis Bosetti.

Durant l'été, le FC Annecy a recruté l'ancien Grenat Vincent Pajot, mais les débuts en L2 ont été décevants, avec 3 défaites d'affilée.

Mais depuis peu, les Montagnards se sont repris et ils sont désormais invaincus depuis 3 journées.

Et pour préparer au mieux ce deuxième déplacement de la semaine, après la victoire à Dijon, mardi soir, les Rouge et blanc ont pris la route de la Moselle, pour y effectuer une mise au vert de 3 jours.

FC Metz - Annecy, à suivre sur France Bleu Lorraine dès 20h15