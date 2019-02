Ligue 2 : le FC Metz accueille le Paris FC, pour un match au sommet de la 26ème journée

Metz, France

Un choc au sommet à St Symphorien. Ce vendredi, à l'occasion de la 26ème journée de la Ligue 2, le leader messin accueille le Paris FC, 4ème au classement. Après leur victoire dans la douleur, lundi dernier, face au mal classé, Béziers, les grenats veulent faire coup double, face aux Parisiens, pour protéger leur place de leader.

Attention au PFC

En déplacement, le Paris FC est actuellement en forme. Loin de Charléty, le second club de la capitale est invaincu en championnat depuis 5 journées, avec 4 victoires et un nul.

Cette bonne série repose essentiellement sur une défense de fer. Le PFC est le club de L2 qui a encaissé le moins de buts, seulement 14 en 25 matchs de championnat.

C'est équipe solide et efficace qui avait été la première, en septembre dernier, à battre le leader messin, 2 buts à un.

C'est un sacré morceau qui a en plus, bénéficié cette semaine de 3 jours de récupération de plus que le FC Metz qui a joué, lundi, un match âpre et physique contre le mal classé biterrois.

La récupération, ce sera l'un des enjeux de cette rencontre du haut de tableau, sans oublier l'absence pour cause de suspension du grenat Opa Nguette. Sans son international sénégalais, le club à la Croix de Lorraine est un peu moins percutant offensivement.

Pour cette rencontre, tous les billets sont à 5 euros, alors profitez-en !

Découvrez les 19 joueurs Messins sélectionnés pour #FCMPFC demain à 20h00 au Stade Saint-Symphorien 👊🏼 pic.twitter.com/XBAuxIDiNt — FC Metz ☨ (@FCMetz) February 21, 2019

FC Metz - Paris FC, coup d'envoi à 20 heures, à suivre sur France Bleu Lorraine dès 19h30