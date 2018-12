Ligue 2 : le FC Metz champion d'automne

Metz, France

Voila un joli cadeau à placer au pied du sapin de Noël des supporters grenats. Vainqueurs logiques à Valenciennes (0-2) lundi soir pour la 18e journée de Ligue 2, le FC Metz est assuré de terminer à la première place de la phase aller.

Sous la menace du dauphin Brest, facile vainqueur de Béziers (3-0, samedi), les Messins ont parfaitement assumé leur statut de leader face à une pâle équipe du VAFC plus que jamais sous la menace de la relégation. Sans Frédéric Antonetti, retenu en Corse pour des affaires personnelles, le FC Metz a su se montrer patient pour tromper le portier nordiste Damien Perquis.

La lumière est venue en seconde période, lorsqu'Opa Nguette, intenable, réalisait un festival de dribble dans la surface de réparation et poussait Nestor à la faute (61e). Habib Diallo ne se faisait alors pas prier pour transformer le pénalty et inscrire son 15e but personnel de la saison. Il était imité un quart d'heure plus tard Farid Boulaya qui réalisait le break d'une jolie frappe enroulée (76e). Le meneur algérien aurait même pu inscrire un doublé dans la foulée, mais son tire heurtait le poteau valenciennois.

Résultat, même si le derby entre Metz et l'ASNL, initialement prévu le vendredi 21 décembre pour le compte de la 19e journée, a été reporté par la LFP, le club à la Croix de Lorraine compte désormais 4 longueur d'avance sur son poursuivant breton, et est déjà assuré du titre (honorifique) de champion d'automne. Champagne !