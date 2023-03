Ligue 2 : le FC Metz défie le FC Annecy, qui a fait chuter l'OM en Coupe de France

Le FC Metz prend de la hauteur ! Ce samedi, à l'occasion de la 26e journée de la Ligue 2, les Grenats (4e) se déplacent à Annecy (10e). Les Haut-Savoyards viennent de créer la sensation en Coupe de France, en éliminant, mercredi dernier, l'Olympique de Marseille . Invaincu en L2 depuis novembre dernier, le club à la Croix de Lorraine, qui a battu le weekend dernier, le Nîmes Olympique espère lui signer, dans les Alpes, un 12e succès de la saison en championnat.

Maïga suspendu

Pour cette rencontre, le FC Metz sera privé de son précieux milieu de terrain récupérateur, l'Ivoirien, Habib Maïga qui est suspendu. En revanche, le défenseur Ismaël Traoré, qui a ressenti une gêne, samedi dernier contre Nîmes et qui est sorti par précaution, est bel et bien apte au service. Sofiane Alakouch est lui toujours aux soins, touché aux ligaments croisés du genou.

Mikautadze veut finir " meilleur buteur de Ligue 2 "

L'appétit vient en marquant ! Auteur de 12 buts, Georges Mikautadze est avec le Stéphanois Jean-Philippe Krasso, est co-meilleur buteur de la Ligue 2. L'international géorgien a de l'ambition pour cette fin de saison. L'attaquant messin veut bien entendu faire remonter le club à la Croix de Lorraine en Ligue 1 et il veut aussi finir meilleur buteur du championnat, " car les stats c'est important ", explique-t-il !

Après un début de saison canon, marqué notamment par un triplé inscrit à Rodez, Georges Mikautadze reconnaît que les " défenses adverses de Ligue 2 sont désormais plus méfiantes " ! Pour continuer à marquer, son entraîneur, Laszlo Bölöni explique qu'il doit encore progresser dans certaines domaines, notamment " le jeu dans les espaces ".

Annecy, une équipe imprévisible !

Dépassé et largement battu 5 buts à 1 à Sochaux, samedi dernier , Le FC Annecy a réussi l'exploit des quarts de finale de la Coupe de France, en éliminant aux TAB, l'Olympique de Marseille. Le promu haut-savoyard (8 victoires, 8 nuls et 9 défaites en L2) est capable du meilleure comme du pire cette saison. Les coéquipiers de Vincent Pajot, grenat la saison dernière, se sont imposés à la maison contre Sochaux, Caen ou encore Amiens, des gros bras de la L2. Mais ils ont aussi chuté face à des équipes plus faibles de ce championnat, comme Niort et Laval.

Lors du match aller à St Symphorien, Annecy avait aussi tenu en échec le FC Metz. Score final : 0 à 0 . Le staff grenat vante les qualités défensives de cette formation. Et Laszlo Bölöni rappelle aussi, le match de mercredi contre l'OM, en est d'ailleurs le parfait exemple, que le FC Annecy sait aussi se montrer séduisant dans le jeu.

Quand le FC Metz disputait la Coupe des Alpes

Alors, puisque les grenats sont dans les Alpes, ce samedi, voilà une anecdote en grenat plutôt décalée : figurez-vous que le FC Metz a disputé en 1979, la finale de la Coupe des Alpes.

Alors cette coupe des Alpes a été crée en 1960 par la fédération italienne puis reprise 2 ans plus tard par l'ASF, l'association suisse de foot. Au départ, cette compétition estivale a vu s'opposer des clubs italiens et helvètes, puis s'est ouverte à des formations allemandes, belges et françaises.

Les équipes participantes sont choisis par l'ASF selon leurs performances de la saison passée. Et d'autres sont invitées. En 1979, le FC Metz fait ses grands débuts dans ce tournoi. Pour accéder en finale, les Grenats coachés à l'époque par Marc Rastoll écarte les allemands d'Erfurt et le Slavia de Prague.

En finale, les coéquipiers du gardien André Rey affrontent l'AS Monaco. La finale n'a pas lieu à Genève, Bâle ou encore Berne, qui accueillaient habituellement ce genre d'évènements, mais au stade St Symphorien. Le 30 août en 1979, entre 2 journées de championnat, Le FC Metz a l'occasion ce jour là de décrocher le premier trophée de son histoire, mais le club de la principauté et ses stars de l'époque s'imposent 3 à un, grâce notamment à un but de Roger Milla. En 1987, l'AJ Auxerre remporte la dernière édition de cette Coupe des Alpes.

Annecy - FC Metz, coup d'envoi à 19h, avant-match dès 18h30 avec les commentaires de Thomas Jeangeorge et de Thomas Lavaud.