Ligue 2 : le FC Metz doit faire rimer Dijon avec maître à la maison

Est-ce que vous vous souvenez du Tours FC 2008/2009 ? Nous non plus ! Il s'agit de la dernière équipe de Ligue 2 à avoir obtenu le plus grand total de points à domicile sur toute une saison sans parvenir à monter en Ligue 1...

13 ans de suite que les clubs se faisant respecter chez eux prennent le bon wagon en fin de saison. S'il ne veut pas s'éterniser en Ligue 2, le FC Metz sait qu'il doit faire de Saint-Symphorien une forteresse. En ce sens, les matchs gagnés contre Amiens et face à Valenciennes sont encourageants sur le fonds, le jeu, et sur la forme, le score final. Et celui de la 5e journée, contre Dijon, a des airs de test.

Quelques doutes à lever

Car samedi dernier, à Laval, les Grenats ont perdu le fil d'un match qu'ils maîtrisaient parfaitement une fois réduits à dix. Et ils ne faudrait pas qu'ils renvoient l'image d'une équipe trop facile à déstabiliser.

Il faut aussi gérer la fin du mercato, qui met un peu tout le monde sur les nerfs, Laszlo Boloni en tête, ainsi que le premier marathon de la saison puisque Metz rejouera 72 heures plus tard, à Rodez, et enchaînera avec la réception d'Annecy en fin de semaine prochaine.

Et tout ça face à un adversaire, Dijon, qui semble avoir le potentiel et l'expérience pour jouer le haut de tableau et qui a été plutôt à son aise lors de ses dernières venues à Saint-Symphorien.

FC Metz - Dijon FCO, 5e journée de la Ligue 2 de football, à suivre dès 14 heures 30 sur France Bleu Lorraine avec Gaby Dalvit et Thomas Lavaud.