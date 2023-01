Ligue 2 : le FC Metz doit redémarrer à Nîmes

Samedi, à Lyon, une série s’est achevée pour le FC Metz. Celle de rencontres sans défaite toutes compétitions confondues. A six unités…

Mais une autre se prolonge. Bien plus importante. Celle de matchs sans défaite en championnat des Grenats. En remportant dix points sur les douze derniers en jeu, en remontant à la sixième place avant cette 18e journée de Ligue 2, ils se sont donné le droit d’y croire à nouveau. Mais le retard pris en octobre et novembre est tel que le deuxième, Bordeaux, est encore loin devant, à six points, et que chaque faux pas risque de porter un nouveau coup aux ambitions des Grenats.

Pas le choix donc ! Chez un relégable, Nîmes Olympique, Les Messins devront imposer la supériorité que le classement des deux équipes laisse supposer.

Une vraie belle opération à faire… A condition de…

Y’a plus qu’à... Le réveil de l'attaque qui tâtonne de nouveau sera la clé principale. Le FC Metz encaisse moins depuis la reprise, mais cela se ressent devant. A Lyon, où il n’avait rien à perdre, il n’a cadré qu’un seul tir. Le retour à une équipe un peu plus type ce mardi soir, l’aidera t'il à redevenir efficace ? A retrouver un peu de liant dans la construction de son jeu d’attaque. Condition pour dompter le contexte nîmois : stade provisoire, pelouse délicate et adversaire en difficulté… En terme d’atmosphère, l’inverse ou presque d’il y’à 72 heures

Cela pourrait rapporter gros car au même moment, Le Havre et Sochaux s’affronteront, Bordeaux sera à Caen et Amiens devra gérer Guingamp, équipe capable de tout…

Nîmes - FC Metz à vivre en direct sur France Bleu Lorraine à partir de 20 heures avec Bastien Munch et Thomas Lavaud en direct du stade des Antonins. Intervenez dans l'après-match en appelant le 03 87 52 13 13.