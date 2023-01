Ligue 2 : le FC Metz et Anthony Musaba se séparent

Anthony Musaba face à St-Etienne, l'un de ses premiers (et derniers) match joués avec le FC Metz

Anthony Musaba et le FC Metz, c'est terminé ! L'ailier droit, prêté jusqu'à la fin de la saison 2022/2023 avec option d'achat par l'AS Monaco (Ligue 1), quitte le club mosellan, 6e de Ligue 2, quatre mois seulement après l'avoir rejoint

Anthony Musaba n'était plus présent à Metz depuis le 21 décembre. Avançant que son fils souffrait de dépression, son père avait publiquement demandé au FC Metz de le libérer de son engagement (lire ci-dessous). Les dirigeants messins, qui espéraient au début pouvoir le conserver, se sont fait une raison.

Après des débuts compliqués, Anthony Musaba semblait avoir gagné sa place de titulaire avant la trêve causée par la coupe du monde. Il a disputé neuf rencontres de Ligue 2 et coupe de France, et inscrit un but. Il ne retourne pas à Monaco, puisqu'il est prêté au NEC Nimègue, 9e de première division néerlandaise, son club formateur.