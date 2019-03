Ligue 2 : le FC Metz fait du surplace face à Sochaux

Metz, France

Une affaire de poteaux et de mains ! Le FC Metz et le FC Sochaux-Montbéliard se séparent sur un match nul 1-1, ce lundi soir, en clôture de la 28è journée de la ligue 2. Et autant ce point fait les affaires des lionceaux, autant les grenats peuvent se mordre les doigts. Sochaux était en effet réduit à 10 dès la 68è minute, après l'expulsion pour un deuxième carton jaune de Sofiane Daham. Et surtout, ce ne sont pas les occasions qui ont manqué pour les Messins.

La première intervient d'ailleurs dès la première minute de la partie : sur un centre à ras de terre de Thomas Delaine, Ibrahima Niane ne parvient pas à trouver le cadre. Mais c'est bien dans la suite de la première période que le manque d'efficacité messin s'est fait ressentir : à la 16è minute, Renaud Cohade tente une frappe des 40 mètres, après avoir vu que le gardien sochalien a glissé. Malheureusement, son ballon rebondit contre le montant franc-comtois. Rebelote quelques minutes plus tard : à la 34è, Opa Nguette tente un splendide retourné acrobatique qui vient s'effondrer sur la transversale.

Je crois qu'on a vu les 3 plus beaux poteaux de la saison.... #FCMFCSM — Be Grenat ! ⭐⭐ ☨ (@reegs57) March 11, 2019

Deux mains, deux penaltys

Dans le même temps, Sochaux n'abdique pas et vient également trouver les montants d'Alexandre Oukidja par Bruno Moltenis. Le match est enlevé, et contre toute attente, les Sochaliens font le jeu, sans pour autant concrétiser. A la pause, le score est de 0-0.

Au retour des vestiaires, la partie s'enlise un peu et les deux équipes se montrent plus brouillonnes. Pourtant, lors du carton rouge, on se dit que scénario nancéen (défaite de Sochaux 4-0, 4 buts inscrits en 7 minutes après l'expulsion d'un joueur) pourrait bien se reproduire au nord de la Lorraine. Et, de fait, à la 73è minute, Jean Ruiz concède une main dans la surface de réparation sochalienne. Sans trembler, Habib Diallo transforme son 6è penalty de la saison.

"Une frustration" pour Renaud Cohade

Sauf que les grenats ne parviennent pas à prendre davantage d'avance et restent exposés à une réponse des lionceaux. Celle-ci ne se fait pas attendre : scénario similaire à la 81è minute, John Boye touche le ballon de la main juste devant son but, le Sochalien Navarro trompe Oukidja sur penalty. Le score n'évoluera plus, le FC Metz se contente du point du nul.

Et ce sont bien deux points perdus pour le FC Metz, qui avait là l'occasion de creuser l'écart sur ses concurrents directs à la montée. "C'est une frustration, assène le capitaine messin Renaud Cohade. Quand tu mènes au score à 10, tu dois l'emporter. On n'a pas fait preuve d'efficacité par rapport à d'habitude. Il faut rester concentré, il reste des points à prendre et il faut continuer à travailler."