Ligue 2 : Au Havre, le FC Metz joue à se faire peur (2-2)

Et soudain, le scénario fou de Clermont est revenu dans tous les esprits. Deux buts de retard, une attaque atone, une défense aux abois, et tout à coup l'exploit individuel, un match qui devient fou et tous espoirs qui redeviennent permis... Mais contrairement à son exploit estival en Auvergne, le FC Metz s'est contenté du point du match nul lundi au Havre (2-2) en clôture de la 27e journée de Ligue 2. Et vue la physionomie de la rencontre, c'est déjà pas mal.

Dominer n'est pas gagner

Privé au coup d'envoi de Sunzu (suspendu) et Delaine (blessé) remplacés par Fofana et Jans, et avec Agban préféré à Gakpa dans l'entre-jeu, les hommes de Vincent Hognon débutaient la partie avec une possession nettement favorable, mais désespérément stérile : vingt minutes à faire tourner la balle, pour se faire surprendre sur la première occasion havraise. Ferhat, à la retombé d'un centre au deuxième poteau de Fontaine ouvrait le score (1-0, 21e). Si la défense prenait l'eau, Boulaya, Nguette puis Maïga obligeaient Thuram à la parade. Pire, peu après le retour des vestiaires, une mésentente entre Fofana et Oukidja poussait le portier messin à la faute sur Gory. Kadewere transformait le pénalty sifflé par monsieur Letexier (2-0, 61').

Boulaya et Nguette en costume de sauveurs

Mais le leader a de la ressource. Et des joueurs de talent. Dans la foulée du break normand, Cohade lançait idéalement Boulaya côté droit. L'algérien lobait magnifiquement Thuram d'une pichenette extérieur pied droit (2-1, 63e). Un peu plus d'un quart d'heure plus tard, Coulibaly perdait le ballon à l'entrée de sa surface. Niane le récupérait et passait à Ngette qui égalisait d'un superbe enroulé du droit (2-2, 78e). Deux bijoux qui permettaient tout à coup d'envisager un nouveau et spectaculaire retournement de situation. Mais les ultimes tentatives de Boulaya et Cohade ne permettaient pas aux Messins d'empocher la mise.

On a fait preuve de caractère. Prendre un point quand on est menés 2-0 c'est pas mal (Renaud Cohade, capitaine du FC Metz au micro de Canal + Sport)

Au final, si les Grenats ratent l'occasion de creuser l'écart en tête du championnat, ils conservent trois points d'avance sur Brest et désormais huit sur Lorient.

Revivez les buts de la rencontre avec les commentaires de Thomas Jeangeorge sur France Bleu Lorraine