Ligue 2 : le FC Metz passera un test à Caen

C'est le premier voyage messin de la saison sur les routes sinueuses de la Ligue 2. Ce lundi, le FC Metz se rend en Normandie, pour y affronter le Stade Malherbe de Caen. Une rencontre qui va refermer la deuxième journée du championnat.

Facile vainqueur d'Amiens, lors du premier rendez-vous de la saison, le club à la Croix de Lorraine va passer un test face au stade Michel d'Ornano. Les Normands entraînés par l'expérimenté Stéphane Moulin, ont eux-aussi, remporté leur premier match, dans le temps additionnel à Nîmes et ils font partie des potentiels candidats à la montée en Ligue 1.

La saison dernière, le Stade Malherbe de Caen, malgré le recrutement de Stéphane Moulin, n'a pas réussi à accrocher le top 5 : les Normands ont fini 7e de la Ligue 2, avec 13 victoires, 11 nuls et 14 défaites.

Après cet exercice mi-figue et mi-raisin, le staff a décidé de faire le ménage, avec pas moins de 23 mouvements à l'intersaison. Caen a notamment recruté l'ancien Angevin Romain Thomas.

La " conf " de László Bölöni

Ce samedi midi, le nouvel entraîneur du FC Metz a pu enfin participer à sa première conférence de presse d'avant-match de la saison. Tout juste guéri du Covid, le technicien roumain avait manqué le match contre Amiens, la semaine dernière.

Malgré une toux encore perceptible, László Bölöni, a annoncé le forfait du milieu de terrain, Youcef Maziz, pour ce match à Caen, pour cause, dit-il, de " blessure ", mais sans en préciser la nature exacte. Dans ce contexte, et après le prêt de Warren Tchimbembé à Guingamp, l'ancien coach lensois et rennais, va convoquer dans le groupe, un peu plus tôt que prévu, son milieu de terrain Habib Maïga, qui revient de blessure. Le FC Metz enregistre aussi le retour de Boubacar Traoré, suspendu, face à Amiens. Le staff messin communiquera son groupe pour ce déplacement normand, ce dimanche, à 19h30.

Malgré la victoire à Amiens, László Bölöni, a expliqué devant la presse, que " c'était une période délicate " entre les blessés et la poursuite du mercato estival. Le coach grenat a d'ailleurs précisé, que l'un de ses joueurs, particulièrement sollicité en ce moment, était vraiment " perturbé ". Il n'a pas voulu préciser l'identité de ce Messin, mais on peut penser à Boubacar Traoré ou encore Kiki Kouyaté, qui aurait reçu une offre d'un club italien.

Souvenirs, souvenirs : quelle volée de Bourgeois en 2010

Toutes compétitions confondues, le FC Metz et Caen se sont affrontés à 40 reprises. Le bilan est plutôt équilibré, avec 15 victoires lorraines, 11 nuls et 14 succès normands.

La dernière confrontation entre les deux formations remonte au 21 avril 2018. Les deux équipes s'étaient neutralisés à St Symphorien (1-1).

Il y a un peu plus de 12 ans, l'attaquant messin Thibaut Bourgeois a sans doute inscrit l'un des plus buts de sa carrière, sur la pelouse normande. Après un service de Romain Rocchi, il reprend le ballon du plat du pied et trouve un angle incroyable pour battre le portier caennais.

Caen - FC Metz, deuxième journée de Ligue 2, coup d'envoi à 20h45, à suivre sur France Bleu Lorraine, avec les commentaires de Thomas Jeangeorge.