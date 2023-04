Ligue 2 : le FC Metz reçoit les Girondins de Bordeaux, pour un duel entre candidats à la remontée

C'est le choc, l'affiche de cette 31e journée en L2 : Ce samedi, à 15h, le FC Metz (4e) accueille les Girondins de Bordeaux (2e). Quatre points séparent les deux formations au classement !. Pour rester dans la course à la montée, les Grenats doivent s'imposer. Car en cas de défaite, ils seraient relégués à sept longueurs des Bordelais. Près de 25 000 spectateurs sont espérés à St Symphorien. Ce sera la meilleure affluence de la saison.

Les forces en présence

D'un côté, le FC Metz est invaincu depuis 17 journées en L2, mais dont les prestations récentes contre Laval et à Pau inquiètent. De l'autre, les Girondins n'ont plus perdu en championnat depuis le 18 février dernier et ils n'ont plus encaissé le moindre but depuis plus de 300 minutes.

Ce choc entre anciens pensionnaires de L1, c'est aussi un match dans le match entre deux redoutables attaquants : Georges Mikautadze, le petit prince géorgien, 15 buts au compteur et meilleur buteur du championnat et le Girondin Josh Maja, 13 réalisations cette saison, dont 7 pénaltys.

Le club à la Croix de Lorraine pêche jusqu'ici face aux gros bras du championnat, avec aucune victoire, pour le moment face au top 5 de L2, alors que Bordeaux a déjà battu Sochaux et Metz. Avant ce choc, sur le papier les Girondins partent donc légèrement favoris. La mission messine c'est donc de retourner ses statistiques !

Pour l'attaquant messin, Lamine Gueye, les Grenats ne " doivent plus faire de calculs "

Pour le capitaine bordelais, Yoann Barbet, l'objectif est d'écarter le FC Metz de la course à la montée

Une première en Ligue 2

Pour cette affiche du haut de classement, l'arbitre Gaël Angoula, sera équipé d'un micro qui enregistrera ses échanges avec les joueurs et les bancs des deux équipes. C'est une première dans l'histoire de la Ligue 2.

FC Metz - Girondins de Bordeaux, coup d'envoi à 15 heures, à suivre sur France Bleu Lorraine, dès 14h30 avec les commentaires de Thomas Jeangeorge, Thomas Lavaud et de Gaby Dalvit.