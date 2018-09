Metz, France

Ce n'est sans doute pas la meilleure rencontre disputée par le FC Metz depuis le début de la saison, mais le succès remporté lundi soir à Béziers porte la marque d'une équipe en pleine bourre.

Car il fallait du caractère et un peu (voire beaucoup) de réussite pour se sortir sans encombre du bourbier du stade de la Méditerranée qui ne postule décidément pas aux places d'honneur des plus belles pelouses de France. La faute aussi à une équipe de Béziers qui a joué crânement sa chance et montré beaucoup d'engagement dans les duels.

Opa Nguette justement récompensé

Après une première période sans grand relief, les sudistes auraient pu ouvrir la marque lorsque la frappe d'Ousmane Sidibé s'écrasait sur le poteau d'Alexandre Oukidja (60'). Huit minutes plus tard, Opa Nguette, contre le cours du jeu, débloquait le compteur messin d'une frappe en pivot qui allait se loger sous la barre de Novaes (0-1, 68e). L'international sénégalais, très en vue depuis le début de la saison mais en manque de réussite, se voyait enfin récompensé de ses efforts. Les mosellans pensaient avoir fait le plus dur. Mais un relâchement coupable et une grosse faute de marquage permettaient à Aabib de trouver la faille, à la réception d'un centre côté droit de Rabillard (1-1, 74e).

Coaching gagnant de Frédéric Antonetti

Bousculé et prêt à craquer, le FC Metz s'en remettait à son banc de touche pour le tirer d'affaire. Grâce à l'inévitable Habib Diallo, entré quelques minutes plus tôt à la place de Niane. Bien lancé dans la profondeur, le meilleur buteur du championnat plaçait un plat du pied imparable (1-2, 80e). C'est ensuite Emmanuel Rivière, lancé à la place de Boulaya, qui faisait le break d'une frappe du plat du pied (1-3, 83e). Le martiniquais savourait lui aussi son premier but de la saison. Pas flamboyants, mais ultra réalistes, les Grenats poursuivent leur marche en avant et établissent des records : jamais dans l'histoire de la Ligue 2, une équipe n'avait gagné lors de chacune des sept premières journées. Époustouflant !

Ce n'était pas facile ce soir. Béziers est une belle équipe mais on a su répondre présents et les entrants ont fait du bien. On aura besoin de tout le monde cette saison" (Renaud Cohade, capitaine du FC Metz, au micro de Canal+ Sport)

La feuille de match

Ligue 2, 7e journée, au Stade de la Méditerranée. Metz bat Béziers 3 à 1 (0-0 à la mi-temps)

Arbitre: M. Lesage

Buts: Béziers: Aabid (74) Metz: Nguette (68), Diallo (80), Rivière (83)

Avertissements: Béziers: Kanté (32) Metz: Angban (39), Boulaya (48)

Béziers: Novaes (cap) - Savane, Atassi, Sidibe, Taillan - Kanté (Rabillard 72), Mostefa (Elissalt 81), Aabid, Beusnard (Sissoko 84), Gbegnon - Ramalingom Entraîneur: Mathieu Chabert

Metz: Oukidja - Rivierez, Sunzu, Boye, Delaine - Angban, Fofana, Cohade (cap) - Boulaya (Rivière 62), Nguette (Traore 87), Niane (Diallo 59) Entraîneur: Frédéric Antonetti