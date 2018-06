Metz, France

Au boulot, les Grenats. Sous la houlette de leur nouvel entraîneur, le corse Frédéric Antonetti, les joueurs du FC Metz reprennent ce jeudi le chemin de l'entraînement (15h). Objectif : bien préparer le coup d'envoi du championnat de Ligue 2, le 27 ou le 28 juillet prochain, à Brest.

Parmi les nouveaux venus, l'ancien gardien strasbourgeois, Alexandre Oukidja, qui sera le N°1 dans les cages lorraines. Il a été présenté, ce mercredi, à la presse locale, et il est tout excité à l'idée de découvrir ses nouveaux coéquipiers et de rechausser les crampons.

Le nouveau gardien du FC Metz Alexandre Oukidja à la veille de la reprise de l'entraînement Copier

Ceux qui rechausseront les crampons ce jeudi, ne seront peut-être plus là dans un mois , à la reprise du championnat

Le FC Metz aimerait tout d'abord prêter plusieurs de ses jeunes joueurs, à l'image des défenseurs Oumar Gonzalez et Nicolas Basin, et du letton Janis Ikaunieks. Il y a aussi la tentation pour certains grenats d'aller voir ailleurs. On pense à Matthieu Dossevi, Florent Mollet ou encore Moussa Niakhaté. Même si pour le moment, le staff messin compte sur eux. Le FC Metz qui pourrait aussi recruter très prochainement 2 ou 3 nouveaux éléments, et notamment un milieu de terrain récupérateur.

Laurent Jans, l'une des recrues estivales du FC Metz © Radio France - Clément Lhuillier

Durant cette campagne de préparation, 2 stages sont programmés, ainsi que 5 matchs amicaux.