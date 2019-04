Ligue 2 : le FC Metz garde le rythme face à Châteauroux

Metz, France

L'essentiel est là. C'est ce que se disent les membres du FC Metz ce vendredi soir à l'issue de la 32ème journée de Ligue 2. La pression a été grande, notamment en fin de match pour les Messins, mais sur le plan comptable, ce sont bien trois points de plus qui s'ajoutent au compteur grenat et une série d'invincibilité toujours préservée. Metz conserve Brest à bonne distance et continue de faire la course en tête. Une rencontre que vous pouvez revivre sur notre site.

Merci Habib Diallo !

La Berrichonne avait immédiatement montré ses ambitions de victoire sur ce match, malgré sa 16ème place au championnat. Les visiteurs jouent, et vont chercher les Messins dans le jeu. Mais finalement, sur un contact trop appuyé dans la surface, Metz obtient un penalty qui lance réellement la partie (31ème minute).

Et forcément à Metz cette saison, les occasions pareilles, elles sont pour Habib Diallo. Le buteur messin ne tremble pas et ouvre la marque pour les Grenats. Il se paye même le luxe quelques minutes plus tard de mettre les siens à l'abri, juste avant la pause, en récupérant parfaitement un centre de Thomas Delaine (39ème minute).

Une deuxième mi-temps triste

Peu de choses à se mettre sous la dent au retour des vestiaires. Pire encore, c'est Châteauroux qui pousse et qui commence à poser le pied sur le ballon. Côté messin, on laisse passer l'orage et l'avantage de deux buts est conservé. Mais le niveau de jeu baisse sensiblement et c'est finalement alors que les deux équipes semblent se glisser vers la fin du match que Châteauroux vient sauver l'honneur (88ème minute). Un but de Cheick Fantamady Diarra qui a au moins le mérite de glisser un peu de suspense dans cette fin de partie. Mais rien ne changera, et Metz remporte sa 20ème victoire cette saison.

Côté Messin, on ne s'enflamme toujours pas. Que ce soit le coach Vincent Hognon ou l'attaquant Farid Boulaya, personne ne veut parler de montée. Mais on se réjouit quand même. Douzième match sans défaite et la première place toujours solidement occupée.