Ligue 2 : le FC Metz se déplace à Lens, pour un choc qui rappelle et qui sent la L1

Metz, France

C'est le choc de cette 24ème journée de la Ligue 2 : le FC Metz, leader, se rend à Bollaert pour y affronter, le Racing Club de Lens (5ème). C'est une affiche qui rappelle et sent la L1. Au classement, 11 points séparent les 2 formations. En cas de victoire, le club à la Croix de Lorraine éliminerait quasiment les nordistes de la course à la montée.

Ce sera le 9ème match depuis la fin de la trêve hivernale

A Bollaert, le FC Metz disputera son 9ème match depuis la fin de la trêve hivernale, et son 7ème en 23 jours. Dans ce début d'année bien chargé, Le staff, lui, avait fait le choix du turn-over. Mais pour ce choc contre Lens, les espoirs sont laissés de côté et les cadres sont de retour à l'image de Renaud Cohade et de Thomas Delaine qui étaient absents, mardi, lors de la défaite en Coupe de France, contre Orléans.

Les Grenats aiment les voyages !

En 2019, toutes compétitions confondues, le FC Metz est invaincu loin de la Moselle, avec 3 victoires et un nul. A St Symphorien, le bilan est moins flatteur, avec 1 seule victoire, 1 nul et 2 défaites, dont la dernière, ce mardi contre Orléans en Coupe de France. Pour expliquer cette faiblesse du moment à la maison, le staff grenat pointe notamment le manque d’efficacité de son équipe, avec trop d'occasions manquées sur le pré mosellan.

#RCLFCM Pour le déplacement à @RCLens, 18 éléments ont été retenus ! 👊 pic.twitter.com/iABOgNqsuf — FC Metz ☨ (@FCMetz) February 8, 2019

Le FC Metz et Lens s'affrontent cet am pour la 3ème fois de la saison. Les Grenats ont jusqu'ici tout gagné.