Ligue 2 : le FC Metz se rassure face à Valenciennes

Georges Mikautadze, le second buteur messin face à Valenciennes

Pour son deuxième match à domicile de la saison, le FC Metz a signé un nouveau succès, en battant le VAFC, 2 à 0. Le club à la Croix de Lorraine a ouvert la marque dès la 14e minute de jeu, après une splendide frappe du milieu de terrain gambien Ablie Jallow. En fin de match, l'attaquant géorgien, Georges Mikautadze a scellé la victoire mosellane.

Mais le FC Metz, auteur de 21 frappes samedi soir, aurait dû se mettre à l'abri, beaucoup plus tôt. Grâce à cette 2e victoire en 3 journées, les Messins remontent à la 5e place du classement.

Alex Oukidja, le gardien du FC Metz, revient sur la victoire contre le VAFC

Mikautadze, le nouveau chouchou et Kouyaté le boudeur

Malgré l'absence de Kiki Kouyaté, le défenseur malien qui souhaite quitter le club n'a pas souhaité prendre part à ce match, le FC Metz entame la rencontre avec appétit et enthousiasme.

Thomas Jeangeorge vous explique le coup de force de Kiki Kouyaté

Le VAFC qui a pourtant renforcé sa défense, est dépassé et Ablie Jallow ouvre logiquement la marque, après une frappe supersonique de plus 30 mètres. Repositionné meneur de jeu, l'international gambien est dans tous les bons coups, mais les attaquants lorraine, à l'image d'Ibrahima Niane, ne parviennent pas faire à le break.

Après la pause, les débats s'équilibrent et Valenciennes pousse pour égaliser, mais l'arrière des Grenats ne plie pas et le gardien Alex Oukidja n'a toujours pas encaissé le moindre but à St Symphorien cette saison.

En fin de match, après une belle inspiration et avec beaucoup de malice, Georges Mikautadze double la mise. Deux minutes plus tard, l'attaquant géorgien, déjà 2 buts cette saison, est remplacé sous les applaudissements de St Symphorien. Il est déjà devenu le nouveau chouchou grenat. Et dire qu'il n'avait, soi-disant, pas sa place en L1, l'an dernier. Désole, Coach Antonetti, mais vous vous êtes trompé !

Prochain match, le samedi 20 août sur la pelouse du Stade Lavallois qui a battu hier Annecy, 1 à 0.

Le résumé audio des deux buts messins face au VAFC

Thomas Jeangeorge aux commentaires de ce FC Metz - VAFC