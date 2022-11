Ligue 2 : Le FC Metz se rend au Paris FC, pour enfin remporter deux matchs consécutifs en championnat

Pour que Paris ne soit pas magique ! Ce samedi, à l'occasion de la 15e journée de la Ligue 2, le FC Metz (11e) se déplace au stade Charléty, pour affronter le Paris FC (9e) d'un certain Thierry Laurey. Coup d'envoi à 19 heures.

Victorieux des Stéphanois lundi soir (3-2), après cinq mois de disette en championnat, les Grenats visent sur la pelouse du PFC, un deuxième succès d'affilée en L2, ce qui serait une première cette saison. En cas de victoire, le FC Metz pourrait aussi refigurer dans le top 10 de la Ligue 2 ; Une bien maigre consolation avant les débuts de la trêve internationale liée au Mondial, après une entame de compétition hélas manquée.

Le FC Metz qui sera privé de ses supporters ce samedi à Charléty. La Préfecture de Police qui redoutait des affrontements avec des ultras parisiens, a pris un arrêté pour interdire la présence des fans messins.

Le point-presse d'avant match du coach grenat

Ce jeudi 10 novembre, le technicien messin a participé au traditionnel point presse d'avant-match.

Il a notamment indiqué que le milieu de terrain ivoirien du FC Metz, Habib Maïga, touché aux adducteurs lors du match contre l'ASSE, avait repris l'entraînement, mais il est encore, à ce jour, incertain, pour le déplacement au PFC. Une décision, le concernant, sera prise vendredi soir.

Laslo Bölöni estime qu'un succès au Paris FC ce samedi, serait idéal pour que le club à la croix de Lorraine retrouve de la sérénité.

Le Paris FC reste dans l'ombre du PSG

Depuis 2019, le Paris FC a participé à trois barrages d'accession en Ligue 1 (Lens, Grenoble et Sochaux ) et à chaque fois, le PFC a échoué. Ce dernier échec contre les Sochaliens, les Parisiens ont eu du mal à le digérer. Comme le FC Metz, ils ont manqué leur entame de championnat.

Après 14 journées en Ligue 2, le Paris FC compte cinq victoires (Bastia, ASSE, Nîmes, Grenoble, QRM), cinq nuls (Laval, Amiens, Guingamp, Caen et Sochaux) et quatre nuls (VAFC, Rodez, Bordeaux et Niort).

Le PFC piétine à Charléty, avec une seule victoire acquise sur son sol, contre deux nuls et trois défaites. Aux Grenats d'en profiter !

Le meilleur buteur du PFC, avec quatre réalisations, s'appelle Morgan Guilavogui.

Paris FC - FC Metz, 15e journée de la Ligue 2, avec les commentaires de Thomas Lavaud, à suivre sur France Bleu Lorraine dès 18h30.