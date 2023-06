Ligue 2 : le FC Metz sera fixé sur son sort le 12 juin

Les Grenats devront patienter une semaine de plus pour savoir si leur montée en Ligue 1 est définitivement validée. La commission de discipline de la Ligue de football professionnel s'est réunie, lundi 5 juin, pour décider des suites à donner aux incidents lors de la dernière journée de la saison, vendredi, entre Bordeaux et Rodez. Un supporter girondin s'était introduit sur la pelouse après le but de Rodez, et avait bousculé le buteur. Le match avait dû être définitivement arrêté. La LFP rendra sa décision le lundi 12 juin.

ⓘ Publicité

Un résultat décisif pour la montée... et la descente

De nombreux clubs sont suspendus à cette annonce. D'abord évidemment le FC Metz, qui attend une défaite de Bordeaux sur tapis vert ou une pénalité de points pour valider sa montée en Ligue 1 après sa victoire contre Bastia (3-2) . Si le match est finalement rejoué, les Girondins de Bordeaux devraient gagner de cinq buts d'écart pour espérer rejoindre l'élite à la place des Grenats. Le FC Annecy attend aussi la décision de la LFP , car sa descente en National dépend d'une défaite de Rodez, aux portes de la zone de relégation.

À lire aussi Les joueurs du FC Metz acclamés par les supporters pour cette fin de saison

Ce dossier a été mis en instruction "au regard de la gravité des faits", a indiqué la Ligue de football professionnel dans un communiqué. "Dans l'attente de la décision, le résultat du match n'est pas comptabilisé dans le classement" de la deuxième division", précise-t-elle.