Un bon galop d'essai. Deux semaines après la reprise de l'entrainement, le FC Metz version 2018-2019 entamait mardi à Homécourt sa campagne de matchs de préparation, avant son entrée en lice dans le championnat de le Ligue 2, le lundi 30 juillet à Brest. Et la première sortie des Grenats, face à la Jeunesse d'Esch (Lux) s'est révélée d'un assez bon niveau, malgré la large revue d'effectif à laquelle s'est livré Frédéric Antonetti, qui vivait également une première sur le banc du Club à la Croix de Lorraine.

Diallo et Rivière buteurs

Dominateurs mais stériles offensivement en première période, les messins se faisaient surprendre juste avant la pause par un contre achevé de la tête par Kyereh (0-1, 38e).

Au retour des vestiaires, le FC Metz reprenait la main mise sur le jeu. Habib Diallo croyait égaliser, mais son but était refusé pour cause de hors-jeu. Le Sénégalais était récompensé de ses efforts quelques minutes plus tard, en transformant un penalty, consécutif à une faute sur Nguette (1-1, 66e). Puis c'est Emmanuel Rivière, lui aussi entré en seconde période qui donnait l'avantage aux Messins, d'abord servi par Cohade (2-1, 70e), puis par Nguette (3-1, 90e).

Un très bon état d'esprit, une bonne revue d'effectif. Il y a eu de bonnes choses, même si on est encore très loin de ce qu'on attend. C'est pas mal au niveau de la récupération et de la conservation de la balle. Il a manqué de l'accélération, mais ça viendra plus tard. Il faut gagner des matchs. (Frédéric Antonetti, entraîneur du FC Metz)

Frédéric Antonetti, entraîneur du FC Metz Copier

La composition du FC Metz :

En première période : Oukidja - Basin - Niakhaté - Selimovic - Jans - Poblete - Boulaya - Jallow - Dossevi (CAP) - Gakpa - Niane.

En seconde période : Dietsch - Balliu - Rivierez - Kane - Udol - Cohade (CAP) - Mollet - Hein - Rivière - Nguette - Diallo.

Prochain match de préparation du FC Metz, le vendredi 6 juillet, à 17h30 à Forbach, face au SV Sandhausen (All).