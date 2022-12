Ligue 2 : le FC Metz tenu en échec sur sa pelouse par Niort

Pas de but pour le premier boxing Day de l'histoire de St Symphorien !

Ce lundi, à l'occasion de la 16e journée de la L2, et après plus de six semaines de pause pour cause de mondial au Qatar, le FC Metz a été tenu en échec sur sa pelouse par le mal classé niortais. Score final : 0 à 0.

Bien que dominateurs, Les Grenats ont manqué de justesse sur le plan offensif. Après ce 4e nul de la saison, le club à la Croix de Lorraine, désormais 10e, perd 2 places au classement. Il compte 13 points de retard sur le leader havrais et 8 points en moins que le second sochalien.

Une mauvaise opération sur le plan comptable

En cas de victoire, les Grenats auraient pu remonter à la 5e place du classement de la L2. Mais les hommes du président Serin se sont montrés trop imprécis : des centres mal ajustés, seulement 30 % de frappes cadrées, sans oublier ses deux sauvetages niortais sur la ligne de but. Pour ce match de reprise, la fiabilité et la réussite n'étaient donc pas au rendez-vous.

La bonne surprise Atta

Au cours de cette rencontre, Laslo Boloni a lancé dans le grand bain, un nouveau jeune du centre de formation grenat, le milieu de terrain, Arthur Atta. et il a marqué des points.

Après Joseph N'Duquidi, Lilian Raillot, ou encore Ousmane Ba, c'est le jeune Arthur Atta qui a eu la chance de connaître ses premières minutes en pro. Lorsque Kévin N'Doram s'est blessé en début de match, le technicien roumain a décidé de faire confiance à ce milieu de terrain défensif de 19 ans.

Elégant balle au pied, parfois audacieux, Arthur Atta a tapé dans l'œil de son coach qui a salué sa prestation. On pourrait d'ailleurs le revoir prochainement à l'œuvre, car la blessure de Kévin N'Doram, au pied, semble assez grave. Le milieu de terrain messin doit passer des examens complémentaires.