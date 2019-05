Ligue 2 : le FC Metz termine en apothéose

Magnifique communion entre l'équipe du FC Metz et son public à l'issue d'un ultime succès sur Brest (1-0) pour achever de la plus belle des manières une saison de Ligue 2 maîtrisée de bout en bout.

Metz, France

Ils ont pris leur temps pour faire leur tour d'honneur, la médaille autour du coup et le trophée à bout de bras. Les joueurs du FC Metz ont prolongé le plaisir de faire la fête avec leurs supporters longtemps après le coup de sifflet final de leur victoire sur Brest (1-0) et après le joli protocole mis en place par la Ligue Professionnelle de Football pour saluer le champion de France de Ligue 2.

Diallo évidemment

De cette rencontre on retiendra surtout le 26e but d'Habib Diallo (16e min), parfaitement servi par Gakpa. Pas suffisant pour permettre au Sénégalais de dépasser Gaëtan Charbonnier au classement du meilleur buteur championnat même si le Brestois est resté muet ce soir. Mais suffisant pour finir cette saison comme elle l'avait débuté dix mois auparavant du côté de la Bretagne.

La joie des Messins après le but victorieux d'Habib Diallo © Maxppp - Pascal Brocard

DJ Angban

Pour que la fête soit belle, et que le vilain accident du derby perdu une semaine plus tôt à Nancy (1-0) soit oublié, il fallait une dernière victoire sur un dauphin déjà assuré lui aussi de retrouver le parfum de l'élite la saison prochaine, une dernière danse et les Grenats ont parfaitement respecté la chorégraphie imposée.

La suite fut une joyeuse kermesse, faites de chants repris par le public resté pour communier avec ses héros, de clappings, de "Ici c'est Metz" hurlés dans le micro par Victorien Angban transformé en animateur, d'accolades émues et d'innombrables selfies.

Au moment de monter sur le podium, chacun eu droit à son ovation. Du jeune quatrième gardien Calvin Haïdara au capitaine courage Renaud Cohade.

Renaud Cohade soulève le trophée de Champion de Ligue 2 © Maxppp - PAscal Brocard

Quelques minutes avant, le speaker lisait un message de Fréderic Antonetti, si loin et si proche à la fois. Le technicien corse prolongera l'aventure en Ligue 1 dans un rôle adapté. Lui aussi eu droit à sa clameur et le FC Metz lui doit grandement le feu d'artifice qui s'est élevé dans le ciel de Saint Symphorien. La nuit s'annonçait courte. Demain, c'est la Ligue 1.