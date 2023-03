Ligue 2 : le FC Metz veut faire chuter le leader havrais

C'est un choc de haut de tableau à St Symphorien. Ce lundi,, le FC Metz (4e) accueille le leader, le Havre. Le leader normand, une seule défaite au compteur pour l'instant, et invaincu depuis le 13 août dernier, file vers la Ligue 1. Alors que nos Grenats, qui restent sur une série de huit victoires et de cinq nuls en championnat, lorgnent toujours sur la 2e place, synonyme de remontée. Une vrai et belle affiche de l'antichambre de l'élite.

Buteur à Annecy, lors de la précédente journée, Youcef Maziz se veut confiant avant ce match de gala. Pour le milieu de terrain messin, le club à la Croix des Lorrains a des arguments pour faire chuter cette belle équipe du Havre.

Mais attention, le FC Metz n'est pas en réussite pour le moment face aux gros bras du championnat. Les Grenats n'ont pas encore signé la moindre victoire face à une équipe du Top 5, avec des défaites à l'aller, à Bordeaux, Le Havre ou encore Bastia, et un petit nul à la maison, contre Sochaux. Il est temps que cela change.

Quelques bobos au FC Metz

Ce samedi 11 mars, en conférence de presse d'avant-match, le coach grenat a révélé que certains de ses joueurs avaient des petits pépins physiques. Lenny Joseph (gêne musculaire) et Arthur Atta (contusion) sont incertains pour le match de lundi contre le Havre. Ils passeront un dernier test, ce dimanche. En revanche, Kévin N'Doram est bel et bien forfait !

La puissance du port du Havre

Avec 15 victoires et 10 nuls au compteur, contre seulement une défaite, le club doyen du foot français, file doucement mais sûrement vers la Ligue 1 .

Sous la houlette de Luka Elsner, l'ancien coach de l'Amiens SC, le Havre s'appuie notamment sur une très solide défense, c'est tout simplement la meilleur de Ligue 2, avec tout simplement 11 buts encaissés. Lors du match aller, le FC Metz s'est logiquement incliné au stade Océane, 2 à 0.

Metz et le Havre, des supporters amis

Depuis de nombreuses années, supporters messins et havrais entretiennent des rapports privilégiés. En 2019, lors de la dernière visite du HAC en Lorraine, Thomas Jeangeorge avait notamment rencontré un couple mosello-normand. Son reportage à réécouter ici .

FC Metz - Le Havre, coup d'envoi à 20h45, ce lundi 13 mars, à suivre sur France Bleu Lorraine, avec les commentaires de Thomas Jeangeorge et de Thomas Lavaud, dès 20 heures.