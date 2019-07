Ligue 2 : le FC Sochaux-Montbéliard commence par un match nul encourageant face à Caen

C'était l'heure de la reprise en Ligue 2 pour Sochaux, vendredi 26 juillet, face au Stade Malherbe de Caen. Match nul 0-0. Avec un effectif remanié, mélant jeunes du club et recrues, le FCSM a montré un beau visage face à l'un des favoris du championnat, encore en rodage.

Plus de 6000 spectateurs sont venus assister à la reprise de la saison à Bonal face à Caen

Montbéliard, France

Pas de vainqueur entre le FCSM et le Stade Malherbe de Caen, vendredi 26 juillet 2019, pour la reprise de la Ligue 2. Score nul et vierge, 0-0, à domicile à Bonal, devant un peu plus de 6000 spectateurs.

Les Sochaliens se sont montrés sérieux, appliqués, mais également inefficaces devant le but, face à une équipe de Caen favorite du championnat, qui vient de descendre de Ligue 1, mais encore (très) loin de son niveau.

Un bon 0-0?

Analyser ce match, c'est l'éternelle histoire du verre à moitié vide ou du verre à moitié plein. Pour l'optimiste, Sochaux n'a pas pris de but, a tiré plus que Caen, s'est créé plus d'occasions, s'est rassuré en quelque sorte après un été compliqué. Pour le pessimiste - ou l'exigeant - Sochaux n'a pas cadré une frappe, n'a pas concrétisé ses nombreuses occasions, n'a pas profité du visage un peu terne affiché par les Normands.

"Il a manqué le but", regrette l'entraîneur Omar Daf, qui félicite quand même ses troupes pour leur performance collective.

"Notre gardien ne fait pas d'arrêt, on frappe 11 fois au but. C'est un bon point contre un adversaire qui va clairement jouer la montée. Mais je pense que sur ce match là, on perd deux points" - Omar Daf, mitigé à la fin du match

Les recrues à l'oeuvre

Sept joueurs ont fait leur grand première avec le FCSM vendredi soir. Christophe Diedhiou, solide derrière en charnière centrale avec Maxence Lacroix. Thomas Touré, qui est entré en fin de match. Mais surtout les deux nouveaux ailiers, Fabien Ourega (arrivé du Paris FC) et Jeremy Livolant (prêté par l'En Avant Guingamp), percutants dans leurs couloirs respectifs

"C'est de bon augure. Il faut qu'ils continuent sur cette dynamique, on les a recruté pour ça. Il faut continuer à travailler pour être beaucoup plus performant et beaucoup plus dangereux" - Omar Daf, l'entraîneur sochalien, à propos de ses deux nouvelles recrues offensives

Capitaine blessé

Point noir de la soirée: la sortie sur blessure du gardien de but et capitaine du FCSM Maxence Prévot. Au bout de 20 minutes de jeu, après une sortie aérienne, il reste au sol, touché à la hanche. A priori, il souffrirait d'une béquille, blessure qui peut tenir éloigné des terrains plus d'une semaine, le temps que le coup se résorbe.

Maxence Prévot a été remplacé par Aubin Long, gardien remplaçant, formé au club. C'est sa première apparition en Ligue 2.

Les résultats de cette 1ère journée de Ligue 2

Le classement du championnat de Ligue 2