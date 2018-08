Sochaux, France

Démarrage très poussif pour le FCSM. En deux rencontres de Ligue 2 pour cette saison 2018-2019, les Sochaliens ont perdu deux fois. D'abord sur la pelouse de Grenoble (1-0). Puis à domicile contre Valenciennes (1-0), vendredi 3 août. Le club n'est donc que 17ème du championnat.

Deux défaites en deux matchs

Face à Valenciennes, les footballeurs sochaliens ont multiplié les occasions. Ils auraient pu ouvrir le score à plusieurs reprises. Notamment dès la 40e seconde de jeu, quand Demirovic s'est présenté seul face au but. Mais l'attaquant bosnien, comme tous ses coéquipiers, ont manqué de réalisme offensif. "S'il avait marqué, la tournure du match aurait été très différente parce qu'on aurait mis Valenciennes en plein doute. C'est rageant", a réagi, à l'issue du match, le gardien et capitaine Maxence Prévot.

On va garder le bon et travailler sur les points négatifs. Et on va avancer comme ça

En face, Valenciennes a résisté, a plié mais n'a pas rompu. C'est finalement l'ancien joueur de Sochaux, Johann Ramaré, qui a marqué le seul but de la rencontre, à la 41e minute, sur un ballon mal dégagé par la défense jaune et bleue. Une frappe de Fuchs et une reprise à bout portant de Demirovic dans les derniers instants, dans les cinq minutes de temps additionnel n'ont pas permis de renverser la vapeur.

"On est un peu dégoûtés. C'est un mauvais début de saison. Mais le vent tournera à un moment donné et on saura gagner les matchs", veut croire Olivier Verdon, le défenseur du FCSM. Le vent tournera peut-être vendredi prochain, le 10 août, avec un déplacement sur la pelouse de l'AC Ajaccio.