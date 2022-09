Ligue 2 : le FCSM, 2ème après sa large victoire sur Laval (4-1)

Nouvelle soirée de bonheur au stade Bonal ce vendredi avec un 4ème succès d'affilée du FCSM. Les Jaune et Bleu ont fait craquer des Lavallois réduits à 10 et prennent provisoirement la 2ème place au classement. Ce Sochaux-là fait plaisir à voir !

Bonal encore à la fête ! Et de 4 ! 4ème victoire d'affilée pour le FC Sochaux Montbéliard, large vainqueur de Laval 4 buts à 1 ce vendredi à l'occasion de la 7ème journée de Ligue 2. Mais tout n'a pas été si simple que ça. Le FCSM a été mené avant d'égaliser juste avant la pause par son capitaine Gaétan Weissbeck. Les Sochaliens ont ensuite fait craquer des Mayennais réduits à 10 avec l'expulsion d'un de leurs défenseurs (Baldé) en 1ère période. Doumbia, Mauricio et Do Couto sont les autres buteurs de la soirée. Encore un festival de buts à Bonal. Encore une belle victoire et une 2ème place provisoire au classement. Que demander de plus !

Un rouge qui change tout

Pourtant, Sochaux s'est compliqué la tâche. En défendant mal sur un contre lavallois conclu par une magnifique volée de Maggiotti au second poteau (29è), le FCSM a été obligé de courir après le score. Heureusement, le défenseur mayennais, Yasser Baldé, se fait logiquement expulser à 10 minutes de la mi-temps en écopant d'un 2ème avertissement pour une grosse faute sur Ndour. Le public de Bonal le sent, c'est le tournant du match. Le FCSM en profite pour accentuer sa pression et égalise juste avant la pause d'un tir croisé de Gaétan Weissbeck, qui a bel et bien prolongé cet été jusqu'en 2025 avec Sochaux, comme il l'a confié à France Bleu Belfort Montbéliard.

So show après la pause

Le plus dur était fait. L'équipe d'Olivier Guégan, malgré une ou deux frayeurs et un beau sauvetage de son gardien Maxence Prévot, étouffait des Lavallois, généreux mais finalement impuissants devant l'armada offensive des Jaune et Bleu "On savait, que même en étant menés, on avait le temps, qu'il ne fallait pas s'affoler, et qu'on allait inverser la tendance, même si c'est vrai que leur carton rouge nous a aidés, mais au-delà des buts, c'est notre qualité de jeu qui nous a fait gagner" souligne Tony Mauricio, auteur du 3ème but d'un magnifique piqué et d'un très bon match.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

3 buts en 11 minutes ...

En 11 minutes, le FCSM allait terrasser les Mayennais. A la 72ème minute déjà, Moussa Doumbia, d'une tête piquée, avait délivré les 9 mille spectateurs de Bonal en marquant le 2ème but, avant donc le 3ème de Mauricio à la 81ème, suivi de celui de Maxime Do Couto qui parachevait le tout en reprenant à bout portant une offrande d'Ibrahim Sissoko à la 83ème minute. 2ème meilleure attaque du championnat, ce Sochaux-là impressionne offensivement "4 victoires de suite, c'est pas tous les jours, on envoie quand même des signaux importants aux autres équipes" affirme Gaétan Weissbeck.

... et une 2ème place au classement provisoire

Pour Olivier Guégan, cette 2ème place provisoire ne compte pas réellement "Un classement à l'instant t, ce n'est pas la priorité, ce qui compte c'est d'avancer sur le plan comptable, de marquer des buts, mais si j'ai un message à faire passer à mes joueurs c'est que les louanges, ça affaiblit les hommes, donc il faut évidemment apprécier cette victoire, mais il faut aussi garder les pieds sur terre pour être prêts samedi prochain à Dijon". L'entraîneur du FCSM le sait, ce championnat est encore très long pour pouvoir fanfaronner. Mais pour les supporteurs des Jaune et Bleu, c'est un bonheur à savourer, pour l'heure, sans modération.