Ligue 2 : "Le FCSM aura plus de pression que Bordeaux", selon Laurent Croci, ancien joueur des deux clubs

Plus que quelques heures avant le choc Sochaux-Bordeaux, ce samedi 11 mars, à 15 heures, à Bonal. À la clef : la deuxième place de Ligue 2 pour le club qui l'emportera. Laurent Croci, ex-défenseur des Jaune et Bleus dans les années 1980 et ex-joueurs de Bordeaux aux côtés de Zidane, Lizarazu et Dugarry, dans les années 1990, était l'invité de France Bleu Belfort Montbéliard. "C'est un match qui promet d'être équilibré, il devrait y avoir beaucoup d'occasions des deux côtés. Pour gagner, les jeunes joueurs du FCSM devront faire attention à leur fougue sur le terrain", analyse-t-il. Sans trop se mouiller, son pronostic : 2-2.

Un stade plein à craquer

Près de 20 000 spectateurs sont attendus à Bonal. "C'est presque du jamais vu ! Ça va amener une âme supplémentaire au stade et un grand soutien pour les joueurs de Sochaux", prévoit l'ex-attaquant avant d'ajouter : "le FCSM aura forcément plus de pression que Bordeaux". Une pression qui ne devra pas déstabiliser les sochaliens qui échouent depuis trois ans à monter en Ligue 1.

Depuis la ville du sud-ouest, celui qui s'est reconverti dans l'hôtellerie l'assure : "le FCSM fait partie du patrimoine du foot français. Il est vu comme un grand club du championnat et tout le monde est déçu qu'il n'évolue pas en première division". Pour prendre la deuxième place seul derrière le Havre, les Jaune et Bleu ont encore beaucoup à faire sur le terrain. Laurent Croci se veut rassurant pour les deux équipes : "celle qui perdra ne sera pas forcément rayée de la montée en Ligue 1". Sans oublier que deux autres clubs, Metz et Bastia sont toujours eux aussi dans la course.