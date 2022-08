Ligue 2 : Le FCSM commence sa saison par un match nul frustrant face au Paris FC (0-0)

Le FCSM et le Paris FC se partagent les points (0-0) pour ce premier match de la saison de Ligue 2, au stade Bonal. Les Parisiens ont été réduits à 10 en fin de première période et même à 9 en fin de match. Mais les Jaune et Bleu n'ont pas su en profiter.

Rageant, frustrant : ces deux mots ont du retentir un paquet de fois dans les travées du stade Bonal au moment du coup de sifflet final, après ce match nul entre le FCSM et le Paris FC. Pour cette première rencontre de la saison de Ligue 2, Sochaliens et Parisiens se sont partagés les points devant plus de 12 000 spectateurs, une sacrée affluence pour un match en plein milieu des vacances d'été. Olivier Guégan avait aligné un 4-4-2, avec une surprise au milieu : la titularisation du jeune Malcolm Viltard en position de sentinelle.

Deux cartons rouges pour les Parisiens

Cela devient presque une habitude : les FCSM-PFC réservent souvent des scénarios assez dingues. Celui-là n'a pas dérogé à la règle : pendant 90 minutes, les joueurs d'Olivier Guégan ont dominé leurs adversaires du soir, réduits à 10 en fin de première période après l'expulsion du capitaine Mandouki pour un un tacle très en retard sur Tony Mauricio. Les Parisiens ont même fini la rencontre à 9 après le deuxième carton jaune reçu par Julien Lopez pour un geste d'humeur envers l'arbitre.

Les Jaune et Bleu ont dominé techniquement, ont imposé un tempo et un pressing très intense dès la première minute. Mais sans être réellement dangereux dans la surface parisienne. "Va falloir être plus tranchant, être plus efficace dans la zone de finition" expliquait le défenseur Valentin Henry à la fin du match. Le Sochalien retient malgré tout beaucoup de choses positives de cette rencontre, notamment sur le plan athlétique : "On avait de l'appréhension par rapport à ça, c'est toujours difficile de savoir où on en est lors d'un premier match de championnat." Pour son premier match officiel sur le banc du FCSM, le nouveau coach Olivier Guégan a apprécié l'attitude de ses joueurs, qui n'ont pas ménagé leurs efforts.

"C'était un match intéressant dans le contenu. On monte en puissance face à une grosse écurie. Ce qui est dommage, c'est de ne pas s'être créé plus d'occasions. Mais on était face à une équipe très bien regroupée, qui guettait la moindre erreur de notre part. [...] Avec ce système, on avait de la maîtrise au milieu, on a récupéré des ballons très haut sur le terrain. Le public a vu une équipe engagée, combattive et là-dessus, je suis satisfait", Olivier Guégan

Pour sa grande première à Bonal, l'attaquant malien Ibrahim Sissoko a bien cru débloquer son compteur en milieu de deuxième période. Mais il était finalement signalé hors-jeu. Ses coéquipiers ont réussi à le trouver à quelques reprises sur des centres, mais la recrue n'a pas eu grand chose à se mettre sous la dent. La saison dernière, Sochaux avait la 3ème meilleure défense du championnat et seulement la 7ème attaque. Ce chantier du secteur offensif, Olivier Guégan l'avait tout de suite identifié à son arrivée. "Il faut juste faire preuve de patience" a-t-il martelé encore hier soir en conférence de presse.

Les Jaune et Bleu enchaînent ce samedi 6 août, avec le premier déplacement de la saison sur la pelouse de Grenoble. Un match à suivre bien évidemment en direct et en intégralité sur France Bleu Belfort Montbéliard.