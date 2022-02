Ligue 2 : Le FCSM décroche contre le Paris FC (3-1) et redescend à la cinquième place

Une heure, et puis la dégringolade. Sochaux a craqué dans la dernière demi-heure contre le Paris FC. Le FCSM avait pourtant ouvert le score grâce à Tony Mauricio (35’). Mais en six minutes, le PFC a plié le match, grâce à Boutaïb, Guilavogui et Gueye (69’, 72’, 75’). Un trou d'air combiné à la victoire d'Auxerre et Ajaccio. Le FCSM, cinquième, a pris du retard.

Le coup tactique de Daf réussit, un temps

Omar Daf avait tenté un coup pour essayer de contrecarrer un Paris FC en pleine bourre (invaincu depuis 13 journées). L’entraîneur sochalien a titularisé Christophe Diehdiou en défense centrale, à la place de Florentin Pogba. Ousseynou Thioune, qui avait disputé toutes les rencontres comme titulaire, s’est aussi retrouvé sur le banc. À sa place, Gaëtan Weissbeck est redescendu d’un cran, aux côtés de Rassoul Ndiaye. Laissant un quatuor offensif Do Couto -Kitala - Kalulu- Mauricio.

Dans une première mi temps fermée, Sochaux a exceptionnellement laissé le ballon à son adversaire. Appliqués, tranchants, volontaires, les Jaune et Bleu ont déroulé le plan qu’il faut pour mettre à mal un candidat à la montée.

Sur la seule véritable opportunité sochalienne, Mauricio est venu conclure d’une tête plongeante une belle action construite par Kitala, Do Couto et Ndour, passeur décisif. Derrière, Christophe Diedhiou a rayonné, toujours bien placé.

Paris s’est réveillé

Mais après la pause, le coup du FCSM a volé en en éclats. Le PFC s’est réveillé. En se plaçant plus haut, en étouffant Sochaux, et en faisant entrer son meilleur buteur, Morgan Guilavogui, auteur du 2-1. Le Paris FC est un solide deuxième de Ligue 2, et Sochaux n’a pas pu réagir.

"On a peut-être trop reculé en deuxième mi-temps" a reconnu Maxime Do Couto après la rencontre. L'attaquant sochalien, de retour de suspension, était bien en peine pour expliquer ce relâchement sochalien en quelques minutes "Ce sont des petites erreurs qui font la différence. A ce niveau, ce sont des détails qui font le match, il ne se joue que sur ça."

"Pendant une heure, c'était presque parfait" a regretté l'entraîneur Omar Daf. "Mais face à ce genre d'adversaire, on ne peut pas faire de cadeau"

C'est aussi l'apprentissage pour certains. Malheureusement pour nous, on le paye durement cette après-midi - Omar Daf

Omar Daf a aussi dû composer avec deux sorties précoces. Celle de Valentin Henry, juste avant la mi-temps. Touché à la cuisse, il a cédé sa place à Marvin Senaya, coupable sur le deuxième but parisien. Celle aussi de Christophe Diedhiou. Le défenseur joue très peu, a eu le Covid ces dernières semaines. Touché par des crampes, il a dû sortir après l’heure de jeu, et son absence s’est tout de suite faite ressentir.

Les buts parisiens sont l’œuvre de deux recrues arrivées cet hiver et d’un remplaçant entré en jeu. De quoi renvoyer une nouvelle fois à l’absence de renforts sochaliens au mercato hivernal.

Ce qui a fait la différence, ce sont les joueurs qui sont arrivés du banc. Ils avaient beaucoup plus de forces que nous. Ils ont sept points d'avance sur nous : c'est logique, au vu de ce que nous avons proposé et ce qu'ils ont apporté en fin de partie - Omar Daf

Sochaux cinquième

Cela fait donc deux défaites de rang pour les Jaune et Bleu, après celle subie contre Ajaccio. Deux défaites face à des concurrents directs pour la montée. Et cela se ressent immédiatement au classement. Après l'ivresse des sommets qui avait placé le FCSM troisième au soir d'une belle victoire à Grenoble il y a deux semaines, Sochaux est, après 26 journées, cinquième. Peut-être à sa place.

Il reste encore 12 journées, et beaucoup de points à prendre pour le FCSM. Prochaine étape avec la réception de Guingamp, le 5 mars à 19H.