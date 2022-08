Ligue 2 : Le FCSM lance enfin sa saison à Pau, et de quelle manière ! (0-3)

Enfin un premier succès pour les Sochaliens ! Une victoire nette et sans bavure 3-0 sur la pelouse de Pau, au terme d'un match maîtrisé. Weissbeck, Sissoko et Do Couto sont les buteurs Jaune et Bleu.

Ils étaient attendus au tournant, ils ont répondu présents. Les Sochaliens le savaient : après un match nul et deux défaites (et une 17e place au classement), la victoire était quasiment obligatoire en terres paloises pour balayer les critiques et sedonner de l'air. Mission accomplie, avec panache ! Les Jaune et Bleu décrochent un premier succès cette saison, après cette victoire 3-0 sur la pelouse de Pau, pour le compte de la 4ème journée de Ligue 2.

Un match référence

Cette victoire, c'est celle d'un collectif très serein, capable de faire le dos rond lors des temps faibles et qui s'est libéré lors de l'ouverture du score de Gaétan Weissbeck à la 35e minute. En témoigne cette célébration, avec tous les joueurs Jaune et Bleu regroupés ensemble. "Les mecs étaient vraiment contents, raconte le gardien Maxence Prévôt. On tire tous dans le même sens. Maintenant faut aller chercher d'autres victoires."

Et puis il faut bien le dire, ce collectif a aussi été sublimé par de très belles individualités. Pour sa première titularisation, Moussa Doumbia a claqué deux passes décisives et s'est montré à son avantage sur son côté. Franck Kanouté et Gaétan Weissbeck ont rayonné au milieu de terrain. Les remplaçants ont aussi fait le travail. Maxime Do Couto, tancé par son entraîneur, a marqué lors de son entrée (79e minute), tout comme Ibrahim Sissoko, quelques minutes auparavant (75e). C'est le premier but du Malien sous ses nouvelles couleurs.

"J'ai dit à Ibrahim qu'il allait nous libérer ce soir. Je le sentais. Tout le monde était concerné sur le terrain. On est tous très heureux", Gaétan Weissbeck.

Un beau cadeau pour Olivier Guégan

En conférence de presse d'après-match, le coach des Jaune et Bleu a parlé d'une "victoire méritée", venue récompenser le travail des joueurs à l'entraînement. "Ce match, on en avait besoin. J'ai senti une équipe, un groupe. Tout le monde était impatient de goûter à cette victoire, notamment le peuple sochalien. [...] On s'est fait un beau cadeau pour mon anniversaire", a déclaré Olivier Guégan, qui fêtait ses 50 ans ce samedi 20 août.

Au classement, les Sochaliens remontent à la 13e place avec 4 points glanés. Le prochain match, ce sera à Bonal, avec la réception de Niort le samedi 27 août.