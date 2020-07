Ligue 2 : le FCSM lance sa campagne d'abonnements en ligne le 27 juillet

Les fidèles du FC Sochaux-Montbéliard attendaient cette date avec impatience. A partir du 27 juillet, il leur sera possible de prendre leur abonnement pour la saison 2020/2021. Mais le FCSM précise que dans un premier temps, ce ne sera que par internet exclusivement.

L' accueil du public sera conditionné par les mesures sanitaires qui seront précisées en temps et en heure aux spectateurs

Le FC Sochaux-Montbéliard communique ce jeudi sur le lancement de sa campagne d'abonnement auprès de ses supporteurs pour la saison 2020/2021 dont le coup d'envoi est fixé au samedi 22 août par un déplacement à Auxerre. Le FCSM a donc acté la date du lundi 27 juillet pour ouvrir pour les rencontres à domicile. Cette campagne débutera exclusivement sur internet et dans un second temps en fonction des conditions sanitaires et dans le respect de celles-ci précise le club sur son site internet.

En ligne exclusivement dans un premier temps

Concernant les tarifs et les différentes offres "elles seront communiquées ultérieurement" annonce également le FCSM. En attendant, les abonnés sont invités à préciser leur choix, s’ils ne l’ont pas encore fait, entre les deux solutions proposées pour compenser les matches de la saison 2019/2020 au Stade Bonal auxquels ils n’ont pu assister en raison de la crise sanitaire.

On rappelle qu'il s'agit soit de demander un avoir correspondant aux 5 matches annulés au printemps dernier, soit effectuer un don au FCSM qui s'engage à reverser 30% à des actions sociales, de solidarité au football local amateur. Ce choix s’effectue en remplissant le formulaire dédié.

Conditions d'accueil du public précisées ultérieurement

A propos des conditions d'accueil du public à Bonal liées à la situation post-COVID-19, le FCSM informera en temps et en heure ses supporteurs d'ici le premier match officiel à domicile le 29 août contre Troyes (ou le lundi 31 août selon le choix du diffuseur), et ce, une fois le cahier des charges sanitaires définitivement acté par le gouvernement et les instances du football professionnel.