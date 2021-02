Ligue 2 : le FCSM ne veut pas perdre le Nord face à Valenciennes

Les Jaune et Bleu n'ont pas de joker. En cas de mauvais résultat ce lundi soir au stade Bonal face à Valenciennes, puis à Amiens samedi, l'objectif d'arracher une hypothétique cinquième place sera définitivement enterré. Et le top 10, lui, serait menacé. Parce que les adversaires directs des Jaune et Bleu ont pris des points ce samedi : Caen et Le Havre ont gagné, et Amiens a fait match nul contre Grenoble. Les Sochaliens restent toutefois sur deux victoires consécutives, à Chambly en championnat, et contre l'AS Saint-Etienne en coupe de France, jeudi.

Le staff d'Omar Daf touché par la Covid-19

Deux rencontres sur lesquelles compte s'appuyer Omar Daf, l'entraîneur sochalien. "On doit employer la même rigueur sur le plan tactique, la même solidarité et la même abnégation, mais surtout être très réaliste sur notre jeu offensif, comme on le fait depuis quelques matchs. On était frustré sur ce plan depuis plusieurs semaines. Il faut continuer de la sorte", détaille l'ancien défenseur. Pour marquer des buts, les Sochaliens pourront compter sur leur meilleur buteur, Gaëtan Weissbeck, le capitaine est de retour dans le groupe après une gêne au tendon d'achille.

En revanche, Alan Virginius, le jeune attaquant double-buteur contre Chambly n'est pas dans le groupe. Il a été testé positif au variant britannique de la Covid, comme France Bleu Belfort Montbéliard vous l'annonçait vendredi, en compagnie de Stéphane Mangione, l'adjoint d'Omar Daf et d'Antoine Héterlin, le préparateur physique. Ce dimanche on apprend qu'un autre membre du staff ne sera pas sur le banc contre Valenciennes : Gérard Gnahouan, l’entraîneur des gardiens. Ils sont respectivement suppléés par Sylvain Monsoreau, entraîneur de la réserve, Jean-Philippe Blanc, préparateur physique et Brice Morin, entraîneur des gardiens. Tous travaillent au centre de formation.

L'affaire Thioune-Prior en tête ?

Valenciennes arrive en confiance à Sochaux. Les Nordistes restent, eux aussi, sur une qualification en 16ème de finale de coupe de France après une victoire sur la pelouse du Stade de Reims (3-4). Et puis, les hommes d'Olivier Guégan réalisent un beau début d'année 2021, avec quatre victoires, deux nuls et deux défaites. "C'est une équipe type de Ligue 2, très dangereuse, très performante, ils bougent beaucoup leur système, ils sont capables de jouer à cinq derrière ou en 4-4-2. Mais ça changera pas grand chose en ce qui nous concerne. C'est un match difficile en perspective", analyse Omar Daf.

Enfin, quand on évoque Valenciennes, bien sûr, vient en tête cette fin de match houleuse, en octobre 2020, qui débouchera sur l'affaire Thioune-Prior. Le gardien nordiste affirme que le milieu sochalien l'a mordu, quand le Sénégalais accuse le portier d'avoir tenu des propos racistes à son encontre. Ousseynou Thioune avait écopé de quatre matchs de suspension par la commission de discipline. Ces actes sont actuellement instruits en justice, et Omar Daf botte en touche, selon l'entraîneur sénégalais il n'y a pas de sentiment de revanche : "Honnêtement, on n'en n'a pas parlé, parce que c'était il y a plusieurs semaines et c'était hors-terrain, il faut laisser ça aux instances et à la justice pour régler ça en dehors du match. On doit rester sur ce qui est l'essence même de notre métier : le jeu."

Ousseynou Thioune sera-t-il aligné d'entrée ? Ces dernières semaines, il n'était pas dans le groupe pour une blessure à un adducteur.

Rendez-vous dès 18h00 ce lundi en direct du stade Bonal pour vivre en intégralité la rencontre FCSM-Valenciennes sur France Bleu Belfort Montbéliard avec les commentaires sur place de Thomas Vichard et notre consultant, Matheus Vivian.