Ligue 2 : première défaite du FCSM, piégé par Le Havre (0-2)

Dans un stade Gaston Gérard vêtu de jaune et de bleu, Sochaux a perdu pied face à une équipe du Havre réaliste et combative. Une défaite 2-0 pour la deuxième journée de Ligue 2, sur deux erreurs de Maxence Prévot, et un manque d'efficacité. Mais tout n'est pas à jeter pour le FCSM.

Maxime Do Couto a remué la défense havraise, mais les Normands n'ont pas cédé.

Il avait fallu attendre la huitième journée de championnat la saison dernière, fin octobre (face à Amiens au stade Bonal) pour voir chuter Sochaux. Cette fois, le FCSM s'est incliné dès la deuxième rencontre de Ligue 2, contre Le Havre (0-2), dans un Gaston Gérard aux couleurs sochaliennes (même Sochalion était là). Le match qui devait se jouer au stade Bonal ce samedi 31 juillet a été délocalisé à Dijon puisque la nouvelle pelouse n'est pas encore prête.

Mauvaise soirée pour Maxence Prévot

Les cinq premières minutes étaient pourtant à l'avantage des hommes d'Omar Daf, comme lundi contre Dijon, mais sur une faute de main de Maxence Prévot, Boutaïb a ouvert le score en marquant dans le but vide (7'). Le gardien des Jaune et Bleu a étrangement relâché le ballon alors qu'il venait de devancer Richardson sur une ouverture en profondeur.

"ça nous a coupé les jambes", expliquait le défenseur Abdallah N'Dour en conférence de presse d'après-match. Résultat : les Havrais se sont positionnés un cran plus bas sur le terrain, ont parfaitement défendu et ont opéré en contre. Une vingtaine de minutes plus tard, ils punissaient à nouveau Sochaux. Là aussi, Maxence Prévot n'est pas exempt de tout reproche. Sur une belle passe en profondeur, Boutaïb, excentré sur la gauche de la surface de réparation réussi à crocheter le portier formé au club, qui semblait pourtant mieux placé que l'international marocain, pour marquer à nouveau. Boutaïb a marqué ce samedi autant que sur l'ensemble de la saison dernière.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Bis repetita, les Ciel et Marine ont fermé la boutique et se sont montrés dangereux en contre-attaque. Kalulu aurait pu relancer le suspense juste avant la pause, si son audacieuse frappe excentrée en dehors de la surface, alors que le gardien Fofana s'était raté, n'avait pas échoué sur la barre (43').

Déplacement périlleux à Caen pour la troisième journée

Malgré une large possession en deuxième mi-temps, le FCSM ne s'est jamais vraiment montré en capacité d'inquiéter la défense havraise, qui a parfaitement maîtrisé le quatuor Weissbeck-Mauricio-Kalulu-Do Couto. Le dernier nommé a tout de même été impressionnant, peut-être le meilleur sochalien, dans ses dribbles, ses ouvertures et la menace qu'il a fait peser sur Mbemba.

Sochaux a donc essayé de passer par les ailes, sauf qu'il manquait là un attaquant capable de reprendre les centres. Pas vraiment le style de jeu de Kalulu. De quoi faire dire à Omar Daf, que, bien sûr, il manque des recrues dans cet effectif-là, avant d'espérer jouer quoi que ce soit. Les entrées de Virginius, Tebily, Niane et Kaabouni n'ont rien changé, Sochaux s'est fait punir par une équipe havraise réaliste dans les deux surfaces.

"Le résultat ne reflète pas le match. Hormis les deux erreurs individuelles, on a la possession et la maîtrise du jeu sur la quasi totalité de la rencontre. Il y a eu de très bonnes choses, il faut s'appuyer là dessus pour continuer à avancer", estimait après la rencontre Omar Daf. Et il y a déjà fort à faire sur la route sochalienne, avec un déplacement à Caen samedi prochain, chez une équipe qui vient, elle d'enchaîner une deuxième victoire consécutive.