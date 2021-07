Ligue 2 : le FCSM s'éclate chez son voisin dijonnais (3-1)

Ça pouvait difficilement mieux commencer. Le FCSM a démarré sa nouvelle saison de Ligue 2 par une très belle victoire sur la pelouse d'un Dijon bien pâle, ce lundi 26 juillet, malgré une fin de match à suspense. On attendait beaucoup des recrues dijonnaises, malgré l'absence de Le Bihan et Congré. Mais ce sont les néo-sochaliens qui ont été les plus convaincants.

Et le trio offensif Mauricio-Kalulu-Do Couto a fait des étincelles. Maxime Do Couto a d'ailleurs allumé la première mèche, des la deuxième minute de jeu en reprenant un superbe centre de Tony Mauricio de la tête, juste à côté.

Manque d'efficacité en première mi-temps, clinique en deuxième

Durant les 20 première minutes, le DFCO n'a pas vu le jour, étouffé par les combinaisons du trio, bien aidé par un Weissbeck meneur de jeu, toujours aussi à l'aise balle au pied. Les Jaune et Bleu se sont procurés plusieurs grosses occasions durant cette première mi-temps, et avec plus d'efficacité ou un Baptise Reynet un peu moins impérial, ils auraient dû revenir aux vestiaires avec l'avantage au score.

Et à peine cinq minutes en deuxième mi-temps, le capitaine et meilleur buteur la saison passé a montré la voie. La défense dijonnaise, toujours aussi passive, a laissé tout le temps à Valentin Henry (encore une recrue ) d'ajuster un centre parfait que Gaëtan Weissbeck a catapulté au fond des filets, le tout en battant au duel Bruno Ecuele-Manga.

Frayeurs de fin de matchs

La même victime et le même bourreau 25 minutes plus tard. Le jeune alsacien prend de vitesse l'international gabonais, bute sur Reynet avant que Kalulu ne termine l'action.

Mais les Jaune et Bleu se sont quand même fait peur en fin de match, alors que la victoire semblait acquise. C'est à ce moment que Dijon a vraiment poussé, et Roger Assalé a concrétisé, sur un très beau rush après une perte de balle évitable de Younès Kaabouni. On a même cru au drame avec le coup-franc de Sammaritano passé un mètre au dessus de la cage sochalienne, ou sur les centres à destination du géant Scheidler. Mais la défense a tenu, et sur un contre d'école, à trois contre deux, Kaabouni s'est rattrapé en envoyant sur orbite la pépite Alan Virginius. Rideau pour de bon, cette fois.

De quoi faire exulter les supporters du FCSM, nombreux à avoir fait le déplacement, et séparés en deux parcages différents. De quoi mettre l'ambiance et se croire au stade Bonal. Les fans Jaune et Bleu ont parfaitement investi les lieux, ça tombe bien, ils seront de retour samedi, officiellement à domicile, pour la réception du Havre.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Les réactions :

Omar Daf, entraîneur du FCSM :

"On a disputé un bon match et on a dû donner du plaisir aux supporters, aux téléspectateurs. On a eu la maîtrise du jeu durant une grande partie de la rencontre. On aurait même pu mener de deux ou trois buts à la pause. Je suis fier des garçons, de ce qu’ils ont montré ce soir."

C'est toujours intéressant pour nous de valider notre préparation par un résultat positif. C'est un ensemble, on a tous le même objectif : faire la meilleure saison possible. Et pour pouvoir durer on a besoin d'armes, d'un groupe plus étouffé, on va travailler avec les moyens que nous avons, et sur les prochains matchs on donnera tout techniquement et physiquement

Valentin Henry, défenseur et passeur décisif sur le premier but :

Dans la globalité le match est réussi. On a fait une première mi-temps de qualité, il ne manquait que le but. En deuxième, on a été réaliste et on a sur faire le dos rond. On a déjà beaucoup d'automatismes dans l'équipe, on sent qu'on parle le même football. On a confance en ce groupe et en nos qualités, c'est ce qui a fait la différence aujourd'hui