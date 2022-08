Ligue 2 : Le FCSM se fait punir par Amiens (0-1)

Les visages étaient fermés ce samedi 13 août à Bonal, peu de temps après le coup de sifflet final. Après un match et une défaite, les joueurs d'Olivier Guégan avaient à cœur de lancer véritablement leur saison. Une victoire pour dégager les nuages au-dessus des têtes sochaliennes. C'est raté pour les Jaune et Bleu, battus à domicile par Amiens (0-1).

Un bien meilleur visage pourtant que la semaine passée

Pour cette troisième journée de Ligue 2, l'entraîneur sochalien a changé beaucoup de choses. Le dispositif déjà : adieu le 4-3-3, place au 4-4-2 en losange. Certains joueurs ont quitté le onze de départ (Viltard, Henry...), d'autres l'ont intégré (Faussurier, Aaneba, Kanouté ou encore encore Pereira de Sa). Dans l'ensemble, cette partie face à des Amiénois très regroupés en défense était équilibrée. Des actions des deux côtés, beaucoup d'engagement. Une intensité qui avait disparu la semaine dernière, lors de la défaite face au GF38.

Mais dans ce genre de match, typique de la Ligue 2, le premier qui marque assomme l'adversaire. Et c'est ce qui s'est passé avec l'ouverture du score de Fofana à la 71e minute. Les Jaune et Bleu n'ont pas su relancer la machine devant les quelques 10 000 spectateurs présents, ni même profiter du carton rouge amiénois en fin de match. Et c'est un Olivier Guégan très marqué qui s'est présenté en conférence d'après-match.

Je suis surtout triste pour mes joueurs. [...] Mais il faut garder la foi, garder le cap. Faites-nous confiance, on va y arriver.

Le plus mauvais démarrage depuis la descente en Ligue 2

En attendant, il va falloir digérer cette défaite. En voyant les visages des joueurs en zone mixte, il est possible qu'elle laisse des traces. "On n'a pas parlé dans les vestiaires, raconte Tony Mauricio. On est déçus parce qu'il n'y a pas les résultats au bout… Va falloir vite se relever, parce qu'on commence à prendre beaucoup de retard." Au classement, Sochaux est 17ème de Ligue 2. Mais surtout : Sochaux n'a pris qu'un point en trois matches, sans inscrire le moindre but. Le club n'avait jamais connu un début de saison aussi compliqué depuis sa descente en Ligue 2, il y a huit ans.