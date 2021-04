Ligue 2 : le feu sacré des pompiers de Montbéliard pour le FCSM

Covid oblige, Sochaux continue de jouer ses matches à huis clos dans son championnat de Ligue 2. Pour ses abonnés, privés de stade depuis des mois, c'est un vrai crève coeur. C'est notamment le cas des pompiers de Montbéliard où une bonne vingtaine de soldats du feu sont des supporteurs du FCSM. Alors, pour se sentir un peu comme au stade Bonal les soirs de matches, comme ce samedi face à Pau, ils ont repeint la porte de leur salle de rassemblement en jaune et bleu avec le blason du club.

"On s'incline devant à chaque fois qu'on passe la porte" - Sergent-Chef Julien Grandgirard

Au départ, les pompiers de Montbéliard avaient pensé à une peinture du stade Bonal mais se sont finalement décidés pour l'emblème du FCSM "On était chargé de faire la décoration de notre point de rassemblement, et on s'était promis, comme on est pas mal de supporteurs de Sochaux, de mettre ce logo dans un endroit discret" explique l'Adjudant-Chef, Christophe Cusenier qui nous montre donc la porte de la salle de rassemblement repeinte avec le blason du FCSM en jaune et bleu. "On s'incline devant à chaque fois qu'on passe la porte" sourit, pour sa part, le Sergent-Chef, Julien Grandgirard, président de l'Amicale des pompiers de Montbéliard.

"Ca fait partie de notre patrimoine, de notre région" - Adjudant-Chef, Christophe Cusenier

Pour l'Adjudant-Chef, Christophe Cusenier, cette décoration aux couleurs de Sochaux est tout à fait normale "ça fait partie de notre patrimoine, de notre région", ce que le Sergent-Chef, Julien Grandgirard, confirme "Avec le huis clos, évidemment, ça nous manque de ne pas aller à Bonal mais on fait avec". En attendant, les pompiers de Montbéliard, supporteurs des jaune et bleu, comblent leur manque de stade en regardant les rencontres dans leur salle télé quand ils sont de garde "Ils sont même plus nombreux devant l'écran que pour des matches de Ligue des Champions" souligne le Sergent-Chef, Julien Grandgirard.

Les pompiers de Montbéliard comptent une bonne vingtaine de fans du FCSM © Radio France - Hervé Blanchard

Pas de camion de pompiers en jaune et bleu

Après une porte de la caserne aux couleurs de Sochaux, serait-il possible d'envisager les camions des pompiers de Montbéliard en jaune et bleu ? "Non, je pense que l'on va s'arrêter là, parce que la hiérarchie, je ne sais pas si elle va être d'accord si on a le FCSM partout" plaisante l'Adjudant-Chef, Christophe Cusenier. En revanche, les pompiers, supporteurs de Sochaux, ne diraient pas non à quelques maillots de joueurs pour décorer leur salle télé !