Ligue 2 - Le "fou du village" devient le phénomène du moment à Valenciennes

"Ole le le oh la la, le fou du village, le fou du village." La scène de joie des footballeurs valenciennois a été copieusement commentée sur les réseaux sociaux suite à la victoire du VAFC vendredi face au Paris FC (1-0) lors de la 18e journée de Ligue 2. Une danse autour de la banderole brandie par les supporters pour saluer l'attaquant Teddy Chavalier auteur de l'unique but de la partie. "Le fou du village", voilà ce que l'on pouvait lire dessus. Une référence aux propos du gardien lensois Jean-Louis Leca suite au derby houleux entre le Racing et Valenciennes.

Les restes du derby

Tout est parti d'une pique d'après match au micro de France Bleu Nord. Le gardien lensois Jean-Louis Leca avait qualifié Teddy Chevalier de "fou du village" à la fin d'un derby électrique.

Jean-Louis Leca : "S'ils ont fait venir le fou du village, c'est comme ça" Copier

Aujourd'hui l'attaquant valenciennois prend avec humour ce nouveau surnom. Les supporters du VAFC ont même entonné une chanson à sa gloire vendredi au Hainaut après son penalty qui a offert la victoire contre le Paris FC.

Mine de rien, on le sentiment que ce phénomène autour de ce surnom soude les footballeurs valenciennois. "J'ai un super groupe. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place et ça me plaît beaucoup" confirme Olivier Guégan l'entraîneur du VAFC.

