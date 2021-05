Ligue 2 - Le futur vice-champion Clermont se dresse entre le SM Caen et son maintien

Le SM Caen n'a qu'une partie de son destin en main dans la course au maintien au moment d'affronter Clermont lors de la 38e et dernière journée de Ligue 2.

Si un succès devrait assurer au moins aux caennais la place de barragiste, il faudra espérer un faux-pas de Dunkerque ou une défaite de Niort pour espérer un maintien direct. Et un autre résultat que la victoire les fera dépendre de la performance de Chambly (19e) à Paris.

La base pour nous c'est au moins de valider les barrages. Fabrice Vandeputte

"On a une meilleure différence de but mais on est quand même à égalité avec Chambly, détaille le coach caennais Fabrice Vandeputte. On ne va pas passer dix minutes à faire toutes les hypothèses mais la base pour nous c'est au moins de valider les barrages. Et après on verra. On n'a pas notre destin en main. "

Pi, Weber et Armougom absents

Le latéral droit Steeve Yago, expulsé à Toulouse sera suspendu deux rencontres. Le latéral gauche Yoël Armougom n'est toujours pas apte. Le défenseur Anthony Weber, touché au genou sera également absent ainsi que le milieu de terrain Jessy Pi.

"Jessy Pi est opérationnel mais avec un risque de récidive donc on va attendre un petit peu" explique son coach.

Le milieu polyvalent Prince Oniangué, sorti pour une alerte au quadriceps face à Toulouse, a repris l'entraînement dès mercredi et peut reprendre sa place.

Le groupe du SM Caen à choisir parmi : Sullivan Péan, Rémy Riou - Aloys Fouda, Jonathan Rivierez, Brahim Traoré, Jason Ngouabi - Alexis Beka Beka, Johann Lepenant, Jessy Deminguet, Prince Oniangué, Loup Hervieu, Anthony Gonçalves, Yoann Court- Caleb Zady Séry, Kelian Nsona, Alexandre Mendy, Benjamin Jeannot, Kevin Mbala, Andréas Hountondji, Nicholas Gioacchini.

SM Caen - Clermont à suivre en direct sur France Bleu