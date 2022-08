Ligue 2 : le gardien Alexis Sauvage pourrait revenir contre Annecy ce samedi (3e journée)

Il s'entraîne dur depuis le début de la saison et il pourrait enfiler ses gants pour la troisième journée de Ligue 2. Le gardien n°1 du Stade Lavallois postule pour le match contre le FC Annecy ce samedi 13 août (19h).

"On est en réflexion avec le staff. Nous verrons les deux gardiens ce vendredi pour leur annoncer notre décision. Alexis, soit on considère qu'il est à 100%, soit on considère qu'il a besoin de jouer encore. Il y a en tout cas des bons signaux, mais on en parlera d'abord avec les intéressés" a expliqué Olivier Frapolli l'entraîneur du Stade Lavallois en conférence de presse ce jeudi.

Lors des deux premières journées, c'est Maxime Hautbois qui officiait dans la cage mayennaise (victoire à Bastia 2-0, défaite contre Guingamp 2-1).