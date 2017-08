Ligue 2 : le gardien de l'ASNL Geoffrey Jourdren suspendu 10 matchs

Coup dur pour l'AS Nancy Lorraine. Le club au chardon perd son gardien pour 10 matchs après les incidents de Brest.

On l'attendait lourde et elle l'est, la sanction de la comission de discipline de la Ligue de football professionnel. Le gardien de l'ASNL Geoffrey Jourdren est suspendu pour 10 matchs après son geste d'énervement contre le public brestois puis envers l'arbitre du match de la 5e journée de Ligue 2 face à Brest.

Nancy se retrouve sans gardien remplaçant professionnel pour 10 rencontres. Le club peut faire appel.