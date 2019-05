Ligue 2 : le Gazelec Ajaccio éteint les ambitions du Havre AC

Oswald Tanchot et son équipe n'ont pas su renverser le Gazelec à domicile

Le Havre - France

Une superbe entame, de bonnes séquences, mais trop de passivité, par moment. Résultat : un nouveau nul, le quinzième, malgré l'ouverture du score des Ciel et Marine. Alimami Gory avait montré la voie (19') à des partenaires qui se sont laissés surprendre en fin de première période, par deux fois (30' et 37'). En seconde mi-temps, l'égalisation signée une nouvelle fois Alimami Gory n'a pas suffi (55').

Les havrais se sont tirés une balle dans le pied et n'ont pas su reprendre les devants, malgré la supériorité numérique après l'exclusion de Julian Palmieri en fin de rencontre. Ils sont désormais septièmes et laissent s'envoler le Paris FC, vainqueur de Grenoble (1-0, en attendant les matchs de Lens et de Lorient.