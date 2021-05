Ligue 2 : le GF38 accueille le Paris FC, suivez le premier match de barrage des Grenoblois

Ce mardi soir à 20h45 au stade des Alpes, le GF38 accueille le Paris FC pour le premier match de barrage de la saison de Ligue 2. Les Grenoblois, quatrièmes à l'issue de la saison régulière, face au cinquième dans un match couperet : une victoire et le GF38 ferait un pas de plus vers la Ligue 1.

Les footballeurs grenoblois sont en route pour la Ligue 1. Quatre rencontres, quatre marches à gravir, pour revenir dans l'élite du football français. Et cette première marche est de taille, Grenoble accueille sa bête noire : le Paris FC ce mardi soir à 20h45 au stade des Alpes. Grenoble n'a pas gagné contre les Parisiens depuis 21 ans, le 18 mars 2000. Depuis sa remontée en Ligue 2 en 2018, le GF38 et le Paris FC se sont affrontés à cinq reprises, résultat : aucune pour victoire pour les Grenoblois et surtout aucun but inscrit. "Toutes les séries sont faites pour s'arrêter", ce n'est pas de nous, c'est le coach du GF38 Philippe Hinschberger qui le dit.

Suivez GF38 / Paris FC mardi à 20h45 sur France Bleu Isère

Commentaires : Antonin Kermen et Paul Tilliez.

La composition des équipes

Le groupe du GF38 avant la réception du Paris FC - Capture d'écran Twitter

Le groupe du Paris FC face au GF38. - Capture d'écran Twitter

Suivre le GF38