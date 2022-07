Ligue 2 : le GF38 commence sa saison au Havre ce samedi, avec l'objectif de "faire mieux que la saison passée"

C'est reparti pour les footballeurs du GF38 ! Les Grenoblois rechaussent les crampons ce samedi 30 juillet, direction Le Havre, pour le premier match de la saison de Ligue 2 BKT 2022/2033. Après une préparation estivale plutôt réussie (1 seule défaite en 5 matchs), les bleus et blancs espèrent donc bien démarrer leur saison en Normandie.

"On a toujours hâte, quand on est compétiteur, de retrouver la compétition officielle. La préparation a été longue, les matchs intéressants mais la seule vérité, c'est le championnat", explique le coach grenoblois Vincent Hognon en conférence de presse. Quant à leur adversaire en cette première journée, l'entraîneur se méfie : "C'est une équipe d'un niveau remarquable - ce qui ne nous avait pas empêché d'aller l'emporter là-bas l'an dernier - qui a connu des départs mais avec aussi des joueurs qui sont restés".

"On est prêt, un collectif est né"

Pendant l'intersaison, le GF38 a vu plusieurs recrues renforcer l'effectif, en particulier en attaque, avec l'arrivée de Pape Meïssa Ba, meilleur buteur du championnat de National l'an dernier avec le Red Star. L'été a donc été plutôt prolifique, avec 3 victoires (contre Auxerre, Clermont et le Red Star), 1 nul (contre Saint-Etienne) et une seule défaite (contre Villefranche). "Des automatismes se sont créés, défensivement on a fait preuve de beaucoup de solidité, on n'a pas pris beaucoup de buts et on n'a pas concédé beaucoup d'occasions non plus", salue d'ailleurs le gardien et capitane Brice Maubieu. "On est prêt, on a fait une très bonne préparation avec de bons matchs amicaux, je nous ai trouvé plutôt bien affutés. Et puis un collectif est né de notre saison passée difficile", reconnaît le capitaine du GF38. "Si l'on fait un bon début de saison, je pense qu'on pourra espérer autre chose que l'an passé, mais il faut d'abord bien débuter au Havre, gagner de la confiance".

De son côté, le coach ne donne pas d'objectif chiffré pour la saison à venir : "L'objectif est clair selon moi : c'est de faire mieux que la saison passée. On est un club qui grandit, mais on a encore un petit budget. La saison passée a été très difficile, même si sur la phase retour on est 13e et cinquième défense. Donc on ne doit pas manquer d'humilité", insiste Vincent Hognon. "Ça ne nous empêche pas de vouloir gagner chaque match, mais on doit rester humble".

Au programme : Saint-Etienne, Bordeaux, Metz... "Ils méritent d'être en Ligue 2"

Rester humble, surtout dans un championnat qui s'annonce très dense, avec plusieurs clubs historiques (Saint-Etienne, Bordeaux notamment) descendus de Ligue 1 l'an dernier. Mais ne dîtes pas au coach Vincent Hognon qu'il ne joue pas dans la même cour... "Ils sont à la place qu'ils ont mérité vu leur saison de l'an passée. Ajaccio est à sa place en première division parce qu'ils ont fait une très belle saison et qu'ils sont montés. Si Saint-Etienne et Bordeaux sont là, c'est qu'ils méritent d'être en Ligue 2. Pourtant, je les aime beaucoup ces clubs, ils sont historiques, mais sportivement, ils ont raté leur saison et ils sont descendus", insiste l'entraîneur des bleus et blancs. "Maintenant, c'est toujours plaisant de jouer dans des stades historiquement de première division, avec de belles ambiances comme à Saint-Etienne. Maintenant, ça ne change rien au fait qu'on aura très envie de les battre, comme tout le monde".

D'autant plus que cette saison, les quatre derniers du championnat de Ligue 2 vont descendre en National. C'est la conséquence de la réforme en cours des championnats de Ligue 1 et Ligue 2, qui vont passer progressivement à des ligues de 18 équipes.

Le Havre-Grenoble, coup d'envoi à 19h au stade Océane.