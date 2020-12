Ligue 2 : le GF38, leader du championnat, reprend l'entraînement avant un déplacement à Clermont-Ferrand

Les footballeurs du GF38 de retour sur les terrains. Ils ont repris l'entrainement ce mercredi après six jours de vacances bien méritées. Le club est toujours premier de Ligue 2 après sa victoire 2 à 0 face à Troyes le 22 décembre. Mais la fin de la trêve hivernale approche vite : prochain match du GF38 le 5 janvier avec un déplacement à Clermont-Ferrand.

Une petite coupure pour vite reprendre

"Je pense que six jours ça suffit", explique Jordy Gaspar, latéral droit des bleus et blancs. "C'est vrai qu'on a quand même enchaîné pas mal de matchs en particulier sur le dernier mois, donc on verra comment on se sent la semaine à venir, mais en même temps une pause plus longue aurait aussi pu un peu nous tuer", poursuit le joueur. "On a pu couper une petite semaine, c'est bien pour vite reprendre, parce que les circonstances nous donnent envie de vite reprendre."

Quant au réveillon du 31, il se fera en famille pour Jordy Gaspar. Non sans un petit écart. "Quand il y a la maman qui cuisine, je ne me prive de rien", confie en rigolant le jeune joueur de 23 ans.

"Moi le nouvel an, je m'en fout", confie Philippe Hinschberger, l’entraîneur du GF38. "Les gars sont des professionnels qui respectent leurs corps, ils ne vont pas finir à six heures du matin avec 2 grammes. Après celui qui fait le con le 31, il sera moins bon à l'entraînement le 2, le 3 il perd sa place et le 5 il ne joue pas."