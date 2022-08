Ligue 2 : le GF38 retrouve le chemin des buts et s'impose face à Nîmes (3-2)

Le GF38 a (enfin !) retrouvé le chemin des buts ce mardi soir au stade des Alpes. Les Grenoblois enregistrent leur deuxième victoire de la saison, en cette 6e journée de championnat de Ligue 2, et s'imposent 3 buts à 2 face à Nîmes. Avec cette victoire, Grenoble remonte à la 10e place du classement provisoire.

Un premier but grenoblois en première période, à la 19e minute, signé Bamba. Jorris Correa fait ensuite le break, en marquant le 2e but à la 62e. Mais Nîmes réduit l'écart à la 77e avec un but de Tchokounté, qui sera aussi l'auteur du penalty à la toute fin du match, à la 90e. Côté GF38, le troisième but est signé Pape Meïssa Ba.