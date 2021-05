Ligue 2 : le GF38 se déplace à Toulouse, suivez le deuxième match de barrage des Grenoblois

En Ligue 2, les footballeurs grenoblois disputent ce vendredi soir à Toulouse un nouveau barrage d'accession à l'élite. L'enjeu est le même : une défaite et la saison s'arrête là, une victoire et Grenoble gagnerait le droit de défier le 18ème de Ligue 1 en match aller-retour. Coup d'envoi à 20h45.

Après le Paris FC, le GF38 doit maintenant aller défier Toulouse au Stadium. Les footballeurs grenoblois sont toujours dans la course pour une éventuelle montée en Ligue 1, mais devront s'imposer ce vendredi soir à 20h45 face à des Toulousains, troisièmes à l'issue de la saison régulière et qui font office de "favoris" selon le coach du GF38 Philippe Hinschberger. Avec seulement trois jours de repos pour préparer le match, contre dix pour les Toulousains, le GF38 se déplace sans pression et espère créer l'exploit.

Suivez Toulouse / GF38 vendredi soir à 20h45 sur France Bleu Isère

Commentaires : Antonin Kermen et Paul Tilliez.

La composition des équipes

Le groupe du GF38 avant d'aller affronter Toulouse - Capture d'écran Twitter

