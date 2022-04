Ligue 2 : Le GF38 se donne de l'air à Dunkerque

Grenoble a les nerfs solides. Alors qu'ils étaient en difficulté au classement, les footballeurs grenoblois (18e) sont allés chercher, ce samedi 16 avril, une victoire capitale sur la pelouse de Dunkerque, autre mal classé de Ligue 2 (19e).

Une rencontre où les Isérois ont fait la différence en fin de première mi-temps. Loïc Nestor (43'), puis Sanyang Bamba (45+1') ont débloqué la situation en seulement deux minutes. L'international gambien s'est ensuite offert un doublé en deuxième mi-temps pour permettre à Grenoble d'assurer la victoire.

Comme à Nancy il y a quelques semaines, le GF38 remporte un match à l'extérieur contre un concurrent direct au maintien et se donne un grand bol d'air au classement. Les Grenoblois grimpent à la 16e place du classement de Ligue 2, avec 6 points d'avance sur leur adversaire du soir, premier relégable, et 3 de plus que Rodez, à qui ils laissent la 18e place, celle de barragiste.

Un résultat à confirmer dès mardi au Stade des Alpes, avec la venue de Valenciennes, autre équipe du bas de tableau (15e avec autant de points que Grenoble).