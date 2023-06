Ligue 2 : le GF38 termine la saison par une défaite contre Guingamp

Baptiste Isola et le GF38 n'ont gagné qu'un seul de leurs huit derniers matchs de Ligue 2

Cela fait quelques semaines que Grenoble ne joue plus rien dans ce championnat de Ligue 2. Et les résultats s'en ressentent, puisque hier au Stade des Alpes le GF38 s'est incliné contre Guingamp 2 à 0. Les Grenoblois n'ont gagné qu'un seul de leurs huit derniers matchs. Mais le maintien était acquis depuis longtemps et cette série est sans conséquence, si ce n'est des sifflets descendus des tribunes du Stade des Alpes.

Hier, Guingamp a profité d'une certaine passivité de la défense grenobloise pour ouvrir le score par El Ouazzani à la 11e minute. Grenoble tente de réagir, obtient même un pénalty, manqué par Amine Sbaï à la 24e. Les Costarmoricains double la mise en début de deuxième mi-temps, sur un but contre son camp du gardien Brice Maubleu.

33 buts marqués en 38 journées

Menés 2-0 les Grenoblois vont se lancer à l'assaut du but de Guingamp multipliant les occasions, mais ne concrétisant pas, à l'image de leur saison. Car Grenoble fini 11e de Ligue 2, avec 33 buts marqués en 38 journées, la pire attaque du championnat. Les qualités défensives et l'implication des joueurs ont permis au club de se maintenir aisément, mais en vue de la saison prochaine le GF38 sait où est sa marge de progression.

